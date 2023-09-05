تكنولوجيا: إطلاق سماعة الرأس Shure AONIC 50 Gen 2 مع وظيفة عزل الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق سماعة Shure AONIC 50 Gen 2 المزودة بميزة عزل الضوضاء مع ميزات محدثة مثل الصوت المكاني وبرامج الترميز غير المفقودة وزمن الوصول المنخفض.

توفر AONIC 50 Gen 2 ميزة عزل ضوضاء محسنة وتدعم ايضًا صوت Snapdragon منخفض الكمون دون فقدان. ويبلغ عمر البطارية 45 ساعة، وتتوافق سماعة الرأس مع العلامات التجارية المعروفة مثل Bose وSennheiser وSony.

وقد أنشأت Shure بالفعل مكانًا مناسبًا لنفسها في قطاع الميكروفونات في سوق الصوت. ومع ذلك، فإنها تحقق تقدمًا ثابتًا في قطاع سماعات الرأس اللاسلكية مع إصدار الإصدار الثاني من AONIC 50.

تأتي السماعات مزودة بتحسينات كافية تجعل الجهاز أعلى بعدة درجات من الاصدارات السابقة. كما يعد إدخال الصوت المكاني في AONIC 50 Gen 2 من أبرز الميزات في هذا الاصدار.

تستخدم Shure خوارزمية خاصة للصوت المكاني بثلاثة أوضاع؛ الموسيقى والسينما والبودكاست. وتحتوي سماعات الرأس أيضًا على تقنية Snapdragon Sound من كوالكوم وتقنية aptX Adaptive للحصول على صوت بلا فقدان.

كما أنها تدعم اتصال Bluetooth السلس، مما يجعلها تتجنب حالات التسرب أو الأخطاء. كما انها تحتوي على محركات مقاس 50 مم وإطار من الألومنيوم.

تحتوي السماعة على حشوة من الجلد الصناعي وحقيبة صلبة بسحاب. ووفقًا لسرعة الشحن، فإن شحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة يوفر ما يصل إلى 5 ساعات من الاستخدام.

تتميز سماعة الرأس Shure AONIC 50 Gen 2 الجديدة بوظيفة عزل الضوضاء الهجين الذي يفوق الأداء دون المستوى لسابقتها بعدة درجات. وتحتوي سماعة الرأس على ستة ميكروفونات مدمجة تساعد على تحسين جودة المكالمة.

تأتي AONIC 50 Gen 2 بتصميم أسود بالكامل وهي مصنوعة من مواد عالية الجودة. يمكن طي سماعة الرأس بشكل مسطح في علبتها المدمجة.

يبلغ سعر الرأس Shure AONIC 50 Gen 2 حوالي 349 دولارًا وهي متوفرة على امازون.

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