تكنولوجيا: شركة Mercedes-Benz تلمح إلى سيارة G-Wagon الفاخرة متوسطة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل مرسيدس بنز على تطوير إصدار متوسطة التكلفة لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل من مجموعة G والتي طال انتظارها.

وستكون السيارة الكهربائية نسخة أصغر وأرخص من سيارتها الشهيرة G-Wagon، وقد تم تأكيد ذلك في نهاية هذا الأسبوع في حدث IAA Mobility 2023 في ميونيخ. وقال الرئيس التنفيذي كالينيوس إن سيارة G-Class EV الصغيرة ستكون أكثر إحكاما بكثير من الاصدار القياسي وستكون ممتعة في القيادة.

يعد هذا الاصدار هو إصدار فرعي من مفهوم G-Class EQG الذي تم الكشف عنه لأول مرة في IAA Mobility 2021.

وذكرت صحيفة Automobilwoche الألمانية أن الشركة كانت تخطط لسيارة G-Wagon أصغر حجمًا تعمل بالكهرباء بالكامل لعدة سنوات، وتشير إلى أن البديل يمكن أن يكون اسمه “g-Class” مع حرف “g” صغير عن عمد، وهذا يبدو منطقي.

وقال كالينيوس لـ CNBC إنه ينظر إلى السيارة على أنها “ابنة أو ابن السيارة الكبيرة“. وفي الوقت الحالي تعد التفاصيل نادرة، لكنها ستعتمد على مجموعة نقل الحركة الكهربائية البحتة ويجب أن تتميز بالدفع الرباعي، خاصة مع تأكيد كالينيوس بأنها سوف تكون ممتعة في القيادة.

أما بالنسبة للوعد بسيارة أرخص من فئة G، فإن سيارة مرسيدس G-Class SUV الجديدة تبدأ بسعر 140 ألف دولار، لذلك لن يكون من الصعب الحصول عليها بسعر أقل من ذلك.

ومع ذلك، إذا كانت الشركة ترغب في اعتماد السوق على نطاق واسع، فمن المحتمل ألا يؤدي التخفيض الطفيف في السعر إلى نطاق 100 ألف دولار إلى 120 ألف دولار إلى حل المشكلة.

من غير المحتمل أن تظهر هذه المنصة في السيارات حتى عام 2025، مما يضع إصدار سيارة G-Class EV الأصغر والأرخص في عام 2026 على أقرب تقدير.

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