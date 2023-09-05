تكنولوجيا: مفهوم Vision Neue Klasse من BMW يلمح إلى سيارات كهربائية عالية الكفاءة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل BMW استكشاف تشكيلة موسعة من السيارات الكهربائية، حيث تطلق Vision Neue Klasse؛ أحدث تصميم لها. ويعتمد النموذج على مفهوم i Vision Circular لعام 2021 ومفهوم i Vision Dee لهذا العام.

وبصرف النظر عن الميزات الجمالية، تدعي شركة BMW بشكل خاص أن سيارتها Vision Neue Klasse ستتمتع بنطاق أكبر بنسبة 30 بالمائة وسرعة شحن أكبر بنسبة 25 بالمائة وستكون أكثر كفاءة بنسبة 25 بالمائة.

ومن الواضح أن الشركة تريد أن تكون سيارتها الكهربائية الجديدة مختلفة عن إصدارتها السابقة، إذ تدعي شركة BMW أن تصميمها الجديد “تقدمي للغاية“.

وإحدى الميزات الأكثر إثارة للاهتمام في BMW Vision Neue Klasse تشمل مقاعد صفراء نابضة بالحياة على طراز الصالة. وعلى الرغم من أنها تبدو ممتعة بالتأكيد، إلا أنه من غير المرجح أن تظهر في أي عارضة أزياء تتجه إلى السوق.

ومع ذلك، فإن إزالة الكروم والجلود من المفترض نظريًا أن يجعل الإنتاج بأكمله أكثر صداقة للبيئة. وتتميز المقصورة الداخلية أيضًا بجيل جديد من iDrive مع إدخال BMW Panoramic Vision.

ستظهر سيارة BMW Vision Neue Klasse لأول مرة في معرض IAA Mobility 2023 الدولي للسيارات في ميونيخ، لكنها لن تصل إلى السوق حتى عام 2025.

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