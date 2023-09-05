تكنولوجيا: السعر العالمي لهاتف Honor Magic V2 سيكون اقل من سعر Galaxy Z Fold 5 وPixel Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال حدث IFA الأسبوع الماضي، عرضت شركة Honor أحدث هاتف قابل للطي على شكل كتاب لها، وهو Honor Magic V2. يعد Magic V2 أنحف الأجهزة القابلة للطي على طراز الكتب، وسيكون إصداره عالميًا في الربع الأول من عام 2024.

كما لا يعتبر الهاتف من أنحف الهواتف القابلة للطي فحسب، ولكنه سيكون أيضًا أرخص من الأجهزة القابلة للطي الأخرى مثل Galaxy Z Fold 5 و Pixel Fold.

وصرح جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Honor، أن سعر الجهاز القابل للطي السابق، Magic Vs، كان “مرجعًا جيدًا” للتسعير العالمي لـ Magic V2. وهذا يعني أننا قد نتوقع أن يبلغ سعر Magic V2 حوالي 1599 يورو (1726 دولارًا).

وسيكون ذلك أقل بـ 300 يورو (324 دولارًا) من سعر هاتفي Galaxy Z Fold 5 وPixel Fold، إذ كان سعر كل منهما 1899 يورو عند الإطلاق.

وحتى الارتفاع البسيط في الأسعار من قبل شركة Honor من شأنه أن يبقي السعر العالمي لـ V2 أقل من السعر الخاص بأحدث الأجهزة القابلة للطي على شكل كتاب من سامسونج وجوجل.

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