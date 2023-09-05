طريقة استخدام مفتاح الأمان كوسيلة مصادقة ثنائية

مفتاح الأمان سيكون من الحلول المثالية التي ستفكر بها في حالة حاجتك إلى حماية أكبر لحساباتك باستخدام المصادقة الثنائية التي تعتمد فيها على طريقتين من أجل توفير حماية ولكن بكفاءة أكبر من كفاءة الطرق التقليدية للمصادقة الثنائية، وبهذا المقال نسرد لك تفاصيل مفاتيح الأمان وطريقة استخدامها.

ما هو مفتاح الأمان؟

مفتاح الأمان هو جهاز صغير يشبه الفلاش ميموري بمدخل USB خاص به (أيًا كان نوعه) يُستخدم لتوليد رموز المصادقة الأحادية الاتجاه (OTP) التي تستخدم في تسجيل الدخول إلى الحسابات عبر الإنترنت. تُستخدم مفاتيح الأمان لحماية حساباتك من أي أضرار قد تلحق بها مثل سرقة كلمة المرور.

لمفاتيح الأمان قدرة على حمايتك من أي هجمات أو محاولات للتصيد على بياناتك وحساباتك، وهي من الطرق الخاصة بالمصادقة الثنائية وتعتمد في اتصالها بجهازك على عدة طرق منها Bluetooth أو كابل Lightning الخاص بأجهزة أبل وبالطبع باستخدام USB-A و USB-C حسب نوع الكابل الذي تقوم باستخدامه.

كما يمكنك استخدام خاصية “Near Field Communication “NFC التي تعتمد على توفير طريقة لاسلكية للاتصال بين جهازك وبين مفتاح الأمان بمجرد ملامسة المفتاح للشريحة الإلكترونية الموجودة بجهازك من الخلف، ولكن في تلك الحالة تحتاج إلى التأكد من أن الخاصية تعمل في جهازك حتى تستطيع استخدامها عن طريق البحث بـNFC في الإعدادات وفي حالة عدم تواجدها فهاتفك لا يدعم تلك الخاصية.

مميزات مفتاح الأمان

يضمن لك أمانًا أكبر لحساباتك عند استخدامه كطريقة مصادقة ثنائية. لست بحاجة إلى العديد من مفاتيح الأمان حتى تتمكن من تأمين جميع حساباتك فبإمكان مفتاح واحد تأمين جميع الحسابات الخاصة بك. تستطيع الاختيار ما بين العودة إلى مفتاح الأمان كل مرة عند تسجيلك للدخول أو حفظه على الجهاز الذي تقوم باستخدامه. تستطيع استخدامه بأي جهاز تملكه نظرًا للطرق المتعددة التي يمكنك بها توصيل المفتاح بالجهاز الذي تود حماية حساباتك عليه.

لماذا يوفر مفتاح الأمان تجربة أكثر أمانًا من الطرق التقليدية؟

الطرق التقليدية الخاصة بالمصادقة الثنائية في الأساس باختلاف أشكالها تعتمد على استخدامك لجهازك مثل استخدام الرسائل النصية أو الأكواد وهذا يهدد بأمان حساباتك في حالة فقدانك للهاتف؛ لذلك توفر لك مفاتيح الأمان أمانًا أكبر بالطبع نظرًا لأنها تعتمد على استخدام شيء خارجي غير هاتفك في المصادقة تستطيع الاحتفاظ به في مكان مؤمن وهذا يقلل من إمكانية حصول شخص عليه أو سرقته مثلما قد يحدث مع هاتفك.

كيف يمكنك ربط مفتاح الأمان بحساباتك؟

يعتمد إدراجك إلى مفتاح الأمان كوسيلة مصادقة ثنائية على جوجل أو منصات التواصل الاجتماعي عملية تتبع لنفس الخطوات إلا من بعض الفروقات البسيطة وسنُريك طريقة إتباع تلك الخطوات على حساب جوجل لتأمينه كمثال.

قم بالدخول إلى الأمان بعد فتح حسابك على جوجل أو منصة التواصل الاجتماعي التي تود استخدام المفتاح بها. اختر المصادقة الثنائية Two Factors Authentication. توجه إلى الجزء الخاص بمفاتيح الأمان واضغط على إضافة مفتاح أمان. قم بتوصيل مفتاح الأمن عن طريق منفذ USB الموجود بجهاز أو عن طريق استخدام الكابل، واضغط على الزر الموجود بالمفتاح. اتبع باقي الخطوات الخاصة بإعطاء اسم لمفتاح الأمان الخاص بك وسيتم تثبيته على جهازك من بعدها بسهولة.

ماذا تفعل في حالة فقدانك لمفتاح الأمان؟

يُعد مفتاح الأمان كما ذكرنا طريقة لتأمين حساباتك بشكل أكبر بعد استخدام كلمة المرور بالطبع، لذلك سواء في حالة فقدان أو سرقة المفتاح فلن يستطيع الحاصل عليه الوصول إلى حساباتك نظرًا لعدم معرفته بكلمة السر الخاصة بالحسابات وكذلك اسم المستخدم.

أما عن تأمين الحسابات فإن مفاتيح الأمان عند استخدامك الأول لها توفر لك عدة أكواد تستطيع استخدامها في حالة فقدانك لمفتاح الأمان حتى تقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى وإزالة المفتاح من طرق المصادقة الثنائية، لذلك تأكد من تسجيل تلك الأكواد عند ظهورها لاحتمالية احتياجك لها بمرور الوقت.

أهم أنواع مفاتيح الأمان

YubiKey 5 NFC:

من إنتاج شركة Yubico، وتستطيع استخدام خاصية NFC وكذلك مدخل USB-A في توصيل مفتاح الأمان من هذا النوع بجهازك، كما أنه مقاوم للماء ويتميز بالسرعة التي تتعدى سرعة الرسائل النصية وكلمات المرور التي تقوم باستخدامها لمرة واحدة بـ4 مرات.

Thetis Ble Fido U2f Key:

يحمل هذا المفتاح مؤشرًا ضوئيًا ويدعم منفذ USB-A وكذلك تقنية البلوتوث ولكن بعيبٍ واحد وهو احتياجك إلى استخدام تطبيق لربط مفتاح الأمان بالجهاز عن طريق البلوتوث مثل تطبيق google authenticator لأجهزة أندرويد وتطبيق smart lock لأجهزة Ios.

السعر: Free

السعر: Free

Solokeys Somu:

من إنتاج شركة Solokeys ويمتيز هذا المفتاح بصغر حجمه وسهولة استخدامه مع جميع الحسابات التي ترغب في تأمينها.

Google Titan Key:

من أفضل الخيارات المتاحة أمامك نظرًا لتوفيره طريقة البلوتوث في الربط بين المفتاح وبين جهازك وكذلك طريقة USB-A.

Yubico YubiKey 5C:

يدعم طريقة منفذ USB Type-C في الربط بين جهازك وبين مفتاح الأمان مما يجعله متاحًا للإستخدام مع اجهزة اكثر سواء نتحدث عن أجهزة كمبيوتر/ لابتوب او هواتف محمولة او اجهزة لوحية الى آخره.

YubiKey 5 Nano:

يدعم طريقة منفذ USB Type-A في توصيل مفتاح الأمان بجهازك

Thetis FIDO:

يدعم طريقة منفذ USB Type-A في الربط بين مفتاح الأمان والجهاز.

Kensington VeriMark:

من أفضل أنواع مفاتيح الأمان ويدعم USB Type-C في ربط المفتاح بالجهاز ويوفر لك أمان أعلى نظرًا لدعمه لقراءة بصمة الإصبع الخاصة بالمستخدم.