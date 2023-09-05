شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: ثوران بركان تونجا السبب وراء ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفتح ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية بشكل غير عادي في وقت مبكر من هذا العام، ويعتقد العلماء أن الانفجار البركاني الكارثي هونجا تونجا الذي أرسل موجات صادمة حول العالم في يناير 2022 قد يكون هو السبب، بحسب موقع space الأمريكى.

وتوقع خبراء الأوزون في وقت سابق من هذا العام أن الثوران، الذي حقن 50 مليون طن (45 مليون طن متري) من بخار الماء في الغلاف الجوي للأرض، من المرجح أن يكون له تأثير على طبقة الأوزون الواقية للأرض في السنوات التالية للثوران.



الكرة الأرضية

وارتفعت تركيزات بخار الماء في طبقة الستراتوسفير، وهي ثاني أدنى طبقة من الغلاف الجوي للأرض حيث توجد طبقة الأوزون، بنسبة 10% نتيجة انفجار البركان الموجود تحت سطح البحر.

وهذا، وفقًا لبول نيومان، كبير علماء علوم الغلاف الجوي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، أدى إلى "تبريد كبير" في طبقة الستراتوسفير، وهو خبر سيئ لمستويات الأوزون.

وتشير البيانات الجديدة الصادرة عن وكالة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة البيئة إلى أن التوقعات كانت صحيحة على الأرجح ، وانخفضت تركيزات الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى منخفض للغاية في أوائل شهر يوليو.

وقال كوبرنيكوس في بيان له إن مثل هذه البداية المبكرة لتدمير طبقة الأوزون لم يتم تسجيلها إلا حوالي اثنتي عشرة مرة خلال 43 عامًا منذ بدء القياسات العلمية .

وتشير البيانات إلى أن حجم ثقب الأوزون في أغسطس 2023 يحتل المرتبة العاشرة على الإطلاق. ويبلغ حجم الثقب حاليًا أكثر من 6 ملايين ميل مربع (16 مليون كيلومتر مربع).

وسوف يستمر في النمو حتى نهاية شهر سبتمبر تقريبًا عندما تبدأ القارة القطبية الجنوبية في الدفء مع انتقالها إلى فترة الربيع، و سيستغرق الثقب حتى نهاية نوفمبر على الأقل ليُغلق، لكنه قد يبقى لفترة أطول من ذلك بكثير.

ويؤدي تبريد الستراتوسفير الناتج عن زيادة تركيزات بخار الماء في الستراتوسفير إلى تكوين السحب الستراتوسفيرية القطبية بشكل متكرر، ويعتقد العلماء أن هذه السحب القزحية الغريبة التي تتشكل على ارتفاعات تتراوح بين 9 إلى 15 ميلاً (15 إلى 25 كيلومترًا) توفر البيئة الكيميائية المناسبة للمواد المستنفدة للأوزون (ODS) الموجودة في طبقة الستراتوسفير للقيام بعملها المدمر.



وعلى الرغم من أن معظم هذه المواد، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون ومركبات الهيدروفلوروكربون التي كانت تستخدم سابقًا في بخاخات الأيروسول والثلاجات، محظورة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 1987، إلا أن تحللها الطبيعي يستغرق عقودًا وتركيزاتها في الغلاف الجوي لا تزال مرتفعة.

وقال فنسنت هنري بيوتش، مدير خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS)، في البيان إنه على الرغم من أن الباحثين لا يستطيعون القول على وجه اليقين ما إذا كانت هونجا تونجا هي المسؤولة عن استنفاد الأوزون فوق المتوسط ​​هذا العام، إلا أنهم يأملون في معرفة المزيد من القياسات في الأشهر المقبلة.

وقال بيوتش: "إن قدرتنا على تقديم تحليلات وتنبؤات ثلاثية الأبعاد للأوزون في القطبين هي طريقة قوية لرصد كيفية تطور ثقوب الأوزون في الوقت الفعلي، ولتقييم الدوافع الرئيسية وراء ما يتم ملاحظته".

"وهذا يعطينا رؤى حول مدى تأثير أحداث معينة على تطور ثقب الأوزون في القطب الجنوبي هذا العام، مثل ثوران بركان هونجا تونجا - هونجا هاباي العام الماضي والذي أدى إلى زيادة كمية بخار الماء في طبقة الستراتوسفير.