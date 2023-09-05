علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لصناعة المعالجات.. الصين تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير أن الصين تخطط لإطلاق صندوق جديد من شأنه تعزيز صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت رويترز، وهذا المسعى الذي تدعمه الدولة هو الثالث من صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني ويهدف إلى جمع 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، وقد جمع الصندوقان السابقان 138.7 مليار يوان (19 مليار دولار أمريكي) في عام 2014 و200 مليار يوان (27 مليار دولار أمريكي) في عام 2019.

 

 

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فمن المتوقع أن يأتي حوالي 60 مليار يوان (8 مليارات دولار) من وزارة المالية الصينية، أما المساهمين الآخرين فلم يُعرفوا بعد، على الرغم من أن الداعمين السابقين كانوا من بينهم شركة China Telecom وشركة China National Tobacco Corporation كما سيركز جزء كبير من الصندوق نفسه بشكل خاص على إنشاء أدوات لتصنيع الرقائق.

 

 

 

على جانب آخر، كشفت التوقعات الرسمية فى تايوان منتصف أغسطس، أن إجمالى إنتاج صناعة أشباه الموصلات فى البلاد خلال 2023 من المتوقع أن ينخفض بنسبة 12.7% عن العام السابق، والذى يعد انخفاضا هائلا فى أكبر دولة مُصنعة لأشباه الموصلات على مستوى العالم.

 

وذكرت وكالة أنباء تايوان المركزية (سى إن إيه) أن توقعات معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية، الذى ترعاه الحكومة التايوانية، تعد ارتفاعا عن التقديرات السابقة التى توقعات انخفاض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 12.1%.

 

وبحسب معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية فى تايوان، فإن انخفاض إنتاج أشباه الموصلات فى البلاد يرجع إلى ضعف الطلب العالمى بسبب ارتفاع التضخم والارتفاعات الشديدة فى أسعار الفائدة فى جميع أنحاء العالم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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