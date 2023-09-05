شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لصناعة المعالجات.. الصين تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فمن المتوقع أن يأتي حوالي 60 مليار يوان (8 مليارات دولار) من وزارة المالية الصينية، أما المساهمين الآخرين فلم يُعرفوا بعد، على الرغم من أن الداعمين السابقين كانوا من بينهم شركة China Telecom وشركة China National Tobacco Corporation كما سيركز جزء كبير من الصندوق نفسه بشكل خاص على إنشاء أدوات لتصنيع الرقائق.
على جانب آخر، كشفت التوقعات الرسمية فى تايوان منتصف أغسطس، أن إجمالى إنتاج صناعة أشباه الموصلات فى البلاد خلال 2023 من المتوقع أن ينخفض بنسبة 12.7% عن العام السابق، والذى يعد انخفاضا هائلا فى أكبر دولة مُصنعة لأشباه الموصلات على مستوى العالم.
وذكرت وكالة أنباء تايوان المركزية (سى إن إيه) أن توقعات معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية، الذى ترعاه الحكومة التايوانية، تعد ارتفاعا عن التقديرات السابقة التى توقعات انخفاض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 12.1%.
وبحسب معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية فى تايوان، فإن انخفاض إنتاج أشباه الموصلات فى البلاد يرجع إلى ضعف الطلب العالمى بسبب ارتفاع التضخم والارتفاعات الشديدة فى أسعار الفائدة فى جميع أنحاء العالم.
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