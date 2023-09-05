تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز Redmi Smart Fire في السوق الهندي في 15 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمر في السوق الهندي في 15 من سبتمبر الجاري لإطلاق جهاز تلفاز Redmi Smart Fire المميز بدقة 4K.

شاركت Redmi العلامة الفرعية لشركة شاومي إعلان تشويقي اليوم على منصة X أكدت من خلاله على خطط الشركة لإطلاق جهاز تلفاز Redmi Smart Fire قريباً في السوق الهندي.

ولقد قدمت شاومي خلال الفترة الماضية أول الأجهزة المميزة بنظام تشغيل FireOS في السوق الصيني، ومن جديد تستعد الشركة للتوسع بأجهزة التلفاز المميزة بنظام التشغيل للسوق الهندي.

أيضاً يؤكد الإعلان التشويقي على أن جهاز Redmi Smart Fire يأتي بحجم شاشة 43 إنش، والتي تتميز بجودة عرض 4K.

كما أشارت العملاق الصيني في إعلانها إلى أن جهاز التلفاز الذكي المرتقب بأتي بتجربة عرض مذهلة للمحتوى الترفيهي، أيضاً يتميز الجهاز بتصميم أنيق بحواف فائقة النحافة في ثلاث جهات من الشاشة على أن تتميز الحافة السفلية بسمك أكبر إلى حد ما.

ويدعم الجهاز إضاءة LED في المنتصف، كما أشار الإعلان التشويقي إلى أن Redmi Smart Fire TV 4K يأتي بتجربة سلسة في الإتصال مع نظام تشغيل FireOS ودعم لمساعد Alexa الرقمي للتحكم عن بعد في جهاز التلفاز.

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