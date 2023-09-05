شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من Starfield إلى EA Sports FC تعرف على موعد إصدار الألعاب المهمة فى سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العشرات من إصدارات الألعاب الكبيرة التي يجب الانتباه إليها مؤخرا ، حيث يجلب شهر سبتمبر العديد من الألعاب، وفيما يلى نعرض تواريخ إصدار جميع الألعاب الكبرى التي ستصدر في سبتمبر 2023، وأبرز ما تحتاج معرفته عن هذه الألعاب:

Starfield من المحتمل أن يكون هذا هو أكبر إصدار لهذا العام بأكمله، حيث سيكون عالم Bethesda الكبير المفتوح التالي متاحًا للجميع للاستمتاع به قريبًا، ويعد هذا أول عالم مفتوح جديد لبيثيسدا منذ Skyrim، كان الناس متحمسين لاستكشاف المساحة الواسعة من الفضاء.

و سيتم إصداره أيضًا على Xbox Game Pass، مما يعني أنه يمكن للمشتركين اللعب مجانًا، وستكون متاحة على أجهزة Xbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي.

Baldur’s Gate 3 استمتع لاعبو الكمبيوتر الشخصي بالفعل بعالم Baldur's Gate الضخم، ولكن أولئك الذين ليس لديهم أنظمة متطورة سيتمكنون قريبًا من اللعب، حيث تعتمد Baldur’s Gate 3 على لعبة الطاولة الشهيرة Dungeons and Dragons، حيث ستحدد رمية النرد مصيرك.



Monster Hunter Now وهناك أيضًا العديد من الخيارات والخيارات الرومانسية التي يمكنك استكشافها في هذه المغامرة الضخمة، وتعد Baldur's Gate 3 متاحة بالفعل على جهاز الكمبيوتر ولكن سيتم إطلاقها على PS5 في 6 سبتمبر.على الرغم من أن لعبة Pokémon Go حققت نجاحًا هائلاً، إلا أن ألعاب Niantic لم تصبح جميعها مشهورة، وقد واجه Peridot مشكلات فنية أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الهواتف، وتم إيقاف ألعاب مثل Wizards Unite في النهاية.Monster Hunter Now وباتباع نهج مماثل لـ Pokémon Go، هناك آمال كبيرة في نجاح Monster Hunter، وسيتم إطلاق Monster Hunter Now في 14 سبتمبر لكل من Android وiOS.

The Crew Motorfest يُعرف The Crew على نطاق واسع بأنه أكبر عالم مفتوح فn جميع ألعاب الفيديو، مع خريطة بحجم الولايات المتحدة بشكل أساسي، ومع ذلك، سيقام مهرجان Motorfest في جزيرة أواهو في هاواي فقط، مما يجعل التجربة أكثر انسيابية.

ولا يزال اللاعبون حريصين على الانغماس في الأحداث لرؤية رؤية مختلفة للمسلسل، وسيتم إصدار The Crew Motorfest في 14 سبتمبر على أجهزة PS5 وPS4 وXbox Series X|S وXbox One والكمبيوتر الشخصي.

Mortal Kombat 1 بعد الإصدار الممتاز للعبة Street Fighter 6 في وقت سابق من هذا العام، تدخل Mortal Kombat 1 الآن إلى الساحة، مع الوفيات الأكبر والأفضل والأكثر دموية من أي وقت مضى، فإن اللاعبين متحمسون لتجربة نظام Kameo الجديد أيضًا.

وستتمكن من استدعاء الشخصيات الأخرى للمشاركة في الحدث لشن هجمات خاصة أثناء وجودك في منتصف المعركة، وسيتم إطلاق Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر على أجهزة PS5 وXbox Series X|S وNintendo Switch.

Lies of P تعتبر Lies of P بمثابة دخول جديد إلى النوع الشبيه بالأرواح، وهي تتبع أسلوب فن Steampunk الخاص بـ Bloodborne وقد أضافت لمسة خاصة بها، اتبع نسخة أصلية من قصة بينوكيو، أنت الدمية العاقلة الأخيرة في عالم الفساد.

هناك عدد كبير من الأسلحة التي يمكنك تجهيزها، بالإضافة إلى ترقيات لذراعك الميكانيكية لتمنحك تنوعًا جيدًا في اللعب، وسيتم إصدار Lies of P في 19 سبتمبر على أجهزة PS5 وPS4 وXbox Series X|S وXbox One والكمبيوتر الشخصي.

Payday 3 تعود لعبة Payday من جديد، وتخطط التكملة القادمة لجلب المزيد من عمليات السطو إلى لعبة إطلاق النار التعاونية، كوّن فريقًا مع الأصدقاء لإكمال المهام، وتنسيق خطتك للحصول على الأموال الكبيرة، ولا تقدم Payday 3 الكثير من الاختلاف حقًا، ولكنها تقدم تحديثات لسلسلة مشهورة بالفعل.

وسيتم إطلاق Payday 3 في 21 سبتمبر على أجهزة PS5 وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty سيتم إطلاق Cyberpunk 2077 مرتين كبيرتين في سبتمبر، حيث سيتم إصدار الإصدار 2.0 جنبًا إلى جنب مع المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الجديد، وستروي Phantom Liberty قصة جديدة تمامًا، حيث سيلعب إدريس إلبا دورًا جديدًا في اللعبة.

وسيكون التحديث 2.0 مجانيًا لجميع اللاعبين، وسيحتوي أيضًا على ترقيات مهمة لقاعدة المعجبين الحالية، وسيتم إطلاق المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص بـ Cyberpunk في 26 سبتمبر لأجهزة PS5 وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي.

EA Sports FC 24 سيتم إطلاق اللعبة الأولى في سلسلة ألعاب كرة القدم الجديدة من EA Sports، EA Sports FC، في نهاية الشهر، إنها توفر قدرًا جديدًا تمامًا من التحديثات والميزات على سلسلة FIFA الطويلة، بما في ذلك إضافة اللاعبات إلى Ultimate Team.

وسيكون هناك أيضًا مجموعة جديدة تمامًا من التسديدات والتمريرات والميزات الأخرى لتحسين طريقة اللعب، وستصدر EA Sports FC 24 في 29 سبتمبر على أجهزة PS5 وPS4 وXbox Series X|S وXbox One والكمبيوتر الشخصي وSwitch.