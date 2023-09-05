تكنولوجيا: ViewSonic تعلن عن شاشة TD2465-CN الجديدة بحجم 23.8 إنش وخاصية اللمس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ViewSonic عن شاشة ViewSonic TD2465-CN التي تنطلق بجودة عرض FHD وخاصية اللمس وحجم شاشة 23.8 إنش.

تنطلق شاشة ViewSonic TD2465-CN بلوحة VA بحجم 23.8 إنش، وجودة عرض FHD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وتأتي بأبعاد 16:9، لذا يدعم هذا الإتساع المستخدمين في أغراض الترفيه والعمل.

أيضاً تتميز TD2465-CN بتباين 3000:1، وسطوع 250 cd/m2، كما تأتي الشاشة بإستجابة سريعة عند 7 مللي ثانية وتدعم خفض ضبابية الحركة لتعزيز كفاءة عرض الجرافيك.

ويدعم الشاشة طبقة من طلاء 7H لمقاومة الخدش وتعزيز العمر الإفتراضي للشاشة، كما تدعم الشاشة إنتاج 16.7 مليون لون، بعمق ألوان 8بت، ودقة أعلى في الألوان.

وتتميز الشاشة بتدرج لوني بنسبة 72% من ألوان NTSC، ونسبة 102% بمعايير sRGB لإنتاج ألوان أكثر واقعية، وفي الصوتيات تقدم الشركة 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W.

وتشمل شاشة TD2465-CN منافذ DP، وHDMI، وUSB، ومن المتوقع أن تكشف الشركة لاحقاً عن سعر ViewSonic TD2465-CN في الأسواق.

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