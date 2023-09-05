شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما دفعتش الإيجار.. أمازون تواجه قضايا أمريكية بسبب فروع متاجرها الشهيرة Fresh والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أمازون دخلت في معارك قانونية مع أصحاب العقارات التي كان يفترض أن تفتح بها متاجر بقالة Amazon Fresh، وذلك بسببب عدم دفع الايجارات المستحقة، وفقاً لموقع Businessinsider الأمريكى، حيث من المنتظر أن تواجه أمازون دعوة قضائية أمام المحكمة مع شركة سالزبوري بارتنرز.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أنه في أبريل 2022 وقعت أمازون عقد إيجار مع سالزبوري لواجهة متجر في إيست ميدو بولاية نيويورك ، إلا أن "مارك ساجليوكا"- الذي تدير عائلته سالزبري والعقار المعني - قال إن الشركة التقت مراراً وتكراراً مع أمازون إلا أنهم كانو يماطلون، وقال ساجليوكا: "كلما فكرت في الأمر أكثر، وجدت أنه كان تكتيكًا للمماطلة".

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يمثل سالزبوري وأمازون أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك في مقاطعة ناسو يوم 22 سبتمبر، حيث رفع دعوى قضائية ضد أمازون في الربيع الماضي مطالبًا بمبلغ 37 مليون دولار، بما في ذلك الإيجار غير المدفوع للعقار، وتدعي أمازون أنها ليست ملزمة بدفع أي إيجار للمتجر المقترح، وفقًا للصحيفة.

وفي نيوجيرسي، رفع مالك آخر دعوى قضائية ضد أمازون مقابل 10 ملايين دولار بعد أن استثمرت في تجهيز أحد عقاراته لمتجر أمازون فريش، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، وواجهت أمازون أيضًا دعاوى قضائية من أصحاب العقارات في فيلادلفيا وسياتل، وفقًا للصحيفة.

وافتتحت أمازون أول متجر فريش لها في عام 2020 وأصبح لديها حوالي 44 متجرًا بعد ثلاث سنوات، وفقًا لموقعها الإلكتروني، ولكن أمازون ألغت خططها لبعض متاجر فريش، وفي هذا الصيف، قامت بتسريح المئات من العاملين في متجر أمازون فريش أيضًا.

قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي في رسالته السنوية إلى المساهمين هذا العام إن الشركة لا تزال ترى إمكانات في مجال البقالة، على الرغم من أنه أضاف: "يجب أن نجد تنسيقًا جماعيًا للبقالة نعتقد أنه يستحق التوسع على نطاق واسع".