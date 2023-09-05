تكنولوجيا: تعاون جديد يجمع LG وشركة Meta لتطوير إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Meta تحالف جديد مع شركة LG لتطوير إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي بتصميم متطور وسعر 2000 دولار على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في 2025.

مازالت شركة Meta لم تؤكد بشكل رسمي على خططها القادمة لنظارة Meta Quest Pro التي شغلت عدد من التسريبات، والتي أشير في السابق إلى أنها تنافس إصدار ابل Apple Vision Pro.

ولقد أوضح تقرير نشر في “Maeil Business” أن Meta بدأت شراكة مع LG، ولقد إستهدفت الشراكة في البداية تطوير LG شاشات OLED صغيرة لشركة Meta، ومن ثم توسعت الشراكة لاحقاً لتحصل على تكوينات أخرى لنظارة الواقع المختلط من LG Innotek.

وتشير التقارير إلى أن نظارة الواقع الإفتراضي القادمة تنطلق بشكل رسمي في 2025 على أن تأتي بسعر 2000 دولار.

يذكر أن شركة Meta أطلقت إصدارها السابق من نظارات الواقع الإفتراضي Quest Pro بسعر 1500 دولار، وهو مستوى تسعير أقل من نظارة ابل التي انطلقت بسعر 3500 دولار.

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