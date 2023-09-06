شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مميزات لن تصل لـ iOS 17 يوم الإطلاق.. AirDrop ضمنها والان مع تفاصيل الخبر
سيستمر إرسال المحتوى الذي تشاركه عبر AirDrop إذا ابتعدت عن نطاق AirDrop، طالما قمت أنت والمستلم بتسجيل الدخول إلى iCloud، في حين أن إنهاء عمليات النقل عندما تكون بعيدًا لن يكون متاحًا عند الإطلاق، فإن ميزات AirDrop الأخرى ستكون: وضع الهواتف بالقرب من بعضها البعض لبدء عملية نقل AirDrop، بالإضافة إلى سلامة الاتصالات وتحذيرات المحتوى الحساس.
Journal app
تعد شركة Apple بإصدار "تطبيق جديد للكتابة والتذكر" أو Journal app في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتيح تدوين الملاحظات وإضافة الوسائط مثل الموسيقى والصور والتسجيلات الصوتية إلى الإدخالات، سيقترح جهاز iPhone الخاص بك لحظات لا تنسى، ويمكنك قفل دفتر اليومية حتى لا يتمكن أي شخص آخر من الوصول إليها.
أخيرًا، لن يتوفر تحديث Apple Music حتى الآن، ومع ذلك، ستتمكن قريبًا من دعوة الأصدقاء إلى قوائم التشغيل الخاصة بك لإضافة الأغاني أو إعادة ترتيبها أو إزالتها، وستتمكن أيضًا من الرد على اختيارات الأغاني باستخدام الرموز التعبيرية.
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