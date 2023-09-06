شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Dynamic emails بخدمة جيميل؟ وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل مؤخرا ميزة تعرف بـ "Dynamic email" جديدة إلى Gmail منذ عامين وهي متاحة الآن لجميع المستخدمين سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو أي نظام أساسي آخر مدعوم، وفيما يلى نوضح كل ما تحتاج لمعرفته حول رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية في Gmail.

Dynamic email يعمل البريد الإلكتروني الديناميكي في Gmail بشكل أساسي على تحويل رسائل البريد الإلكتروني التقليدية والثابتة إلى إصدار أكثر تفاعلية، إنه نوع جديد من البريد الإلكتروني وعلى عكس البريد الإلكتروني الثابت، تحافظ رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية على المعلومات محدثة، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراء مباشرة من البريد الإلكتروني نفسه دون مغادرة تطبيق البريد الإلكتروني أو موقع الويب والانتقال إلى موقع ويب أو صفحة أخرى.

فعلى سبيل المثال، فهو يسمح للمستخدمين بالرد على حدث ما مباشرة من صفحة البريد الإلكترونى، أو الرد على التعليقات أو الاطلاع على كتالوج كامل من داخل البريد الوارد، وأبسط مثال هو تعليقات محرّر مستندات Google.



كما أن رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية، بدلاً من إظهار كل تعليق على حدة في رسالة بريد إلكتروني منفصلة، تعرضها في سلسلة رسائل واحدة وتسمح أيضًا للمستخدمين بالتعليق وحل الأمور دون فتح المستند فعليًا، وبالمثل، قامت جوجل أيضًا بدمج المستندات وجداول البيانات في الدردشة التي يتم فتحها الآن كلوحة جانبية في عرض شاشة مقسمة.

ما توفره للمستخدمين تعمل هذه الميزة على تحسين مشاركة المستخدم وتجعل المهام أكثر بساطة، فعلى سبيل المثال، القدرة على الرد على حدث ما من البريد نفسه تمنع الخطوة الإضافية المتمثلة في فتح صفحة الحدث ثم الرد عليه.

وبالمثل، يمكنك ملء استبيان كامل مباشرة من البريد دون فتح موقع الويب المرتبط بهذا الاستبيان، أما ما يجعل هذا الأمر مثيرًا للاهتمام هو أن التعليقات الواردة من محرّر مستندات Google تجعله أكثر تنوعًا حيث يتم تحديث سلاسل التعليقات تلقائيًا إذا كان هناك تعليق جديد للمستند ويظهر كنافذة دردشة داخل نص البريد الإلكتروني نفسه.

وعلاوة على ذلك، فإن القدرة على تصفح كتالوج الطرود، وكتالوج السيارة، مباشرة من البريد، توفر الوقت والراحة على حد سواء.

كيفية استخدام البريد الإلكتروني الديناميكي على Gmail تعد ميزة البريد الإلكتروني الديناميكي متاحة الآن عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك الويب والهواتف وما إلى ذلك، وأيضًا، إذا كان البريد الإلكتروني ديناميكيًا بطبيعته، فسوف يظهر ذلك تلقائيًا في البريد الوارد إذا تم تمكين الميزة للحساب، وإليك كيف يمكنك تمكينه.

- افتح إعدادات Gmail وتوجه إلى عام

- ابحث عن خيار البريد الإلكتروني الديناميكي وقم بتمكين مربع الاختيار الموجود أمام "تمكين البريد الإلكتروني الديناميكي".

- احفظ التغييرات