شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بهواتف آيفون قد تنقذ حياتك فى حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مستخدمو iPhone مؤخرًا ميزة تربطهم على الفور بخدمات الطوارئ، حيث يقوم المستخدمون فقط بالضغط بسرعة على الزر الجانبي العلوي خمس مرات للوصول إلى مكالمة الطوارئ SOS.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تتصل هذه الميزة برقم الطواريء وتشارك معلومات موقعك مع خدمات الطوارئ وجهات الاتصال.

تمت إضافة الميزة التي تم طرحها في البداية إلى ساعات Apple إلى أجهزة iPhone مع إصدار iOS 11، وشارك الأمر بعض المستخدمين على تيك توك مؤخرا، حيث وجدوا أنه قد يكون وسيلة بين الحياة أو الموت.

شارك المستخدم CJ Bathgate، عندما تضغط على زر الطاقة في هاتف iPhone، فإنه ينتقل إلى نظام الاستجابة للطوارئ"، مضيفا "إذا لم تضغط على إلغاء، فسيتم الاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ."

بعد إنهاء المكالمة مع خدمات الطوارئ، سيرسل جهاز iPhone الخاص بك رسالة نصية إلى جهات اتصال الطوارئ التي اتصلت بها.

يرسل جهاز iPhone موقعك الحالي، وبعد الدخول في وضع SOS، تتلقى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك تحديثات عندما يتغير موقعك.

أعلنت شركة Apple عن خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي في عام 2022، مما يسمح لمستخدمي iPhone 14 بإرسال رسائل نصية في حالة الطوارئ خارج التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi.

يتم إرسال الرسائل في حوالي 15 ثانية إذا كان لدى المستخدم رؤية مباشرة للسماء والأفق، ولكن طلب المساعدة قد يستغرق وقتًا أطول إذا كانت هناك عوائق، مثل الغابات أو الجبال في المنطقة.

كما أن الخدمة ممكنة من خلال 24 قمرًا صناعيًا من نوع Globalstar، حيث يقوم المستخدمون بتوجيه أجهزة iPhone الخاصة بهم إلى السماء للاتصال بأحد الأجهزة التي تقوم بعد ذلك بإرسال رسالتهم إلى أقرب إرسال.

يفتح المستخدمون الإعدادات، ويضغطون على طوارئ SOS، ثم يتبعون التعليمات التي تظهر على الشاشة.