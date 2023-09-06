شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة النجوم الحمراء فى السماء؟ وما السبب فى ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تنظر إلى سماء الليل، قد تبدو بعض النجوم وكأنها تتلألأ باللون الأزرق أو الأحمر، حيث أن هذه البقع ذات اللون الأحمر هي نجوم قزمة حمراء، وتسمى أيضًا الأقزام M أو "M-dwarfs".

ما هي النجوم الحمراء في السماء؟ فيما يلي قائمة كاملة بألمع النجوم الحمراء التي يمكن رؤيتها في سماء الليل بالعين المجردة أو المنظار أو التلسكوب، حيث يمكن العثور عليها في أي مكان من كوكبة الثور والقوس إلى أوريون وكانيس الأكبر.

Arcturus

VY CMa

Mu Cephei

RW Cephei

VV Cephei A

Gacrux

WOH G64

Rasalgethi

Betelgeuse

S Persei

VX Sagittarii

Antares

UY Scuti

119 Tauri

Aldebaran

وغالبًا ما يتم الخلط بين قلب العقرب والمريخ بسبب لونه.

لماذا تبدو بعض النجوم في السماء باللون الأحمر؟ السبب وراء ظهور النجوم بألوان مختلفة - بعضها أحمر أو أزرق - يرجع إلى درجات حرارتها، حيث أن النجوم الحمراء أكثر برودة من النجوم الزرقاء، وكلما كان النجم أكثر برودة، كلما زاد الطول الموجي للضوء الذي ينبعث منه، إذ أن النجوم الباردة لونها أحمر أو بني محمر، وهي ذات أطوال موجية أطول، وفي حين أن الأكثر سخونة هي الأزرق أو الأزرق الأبيض، وذلك بسبب الأطوال الموجية الأقصر للضوء.

هل النجوم الحمراء نادرة؟ النجوم القزمة الحمراء ليست نادرة، حيث تعتبر في الواقع أكثر أنواع النجوم شيوعًا في الكون، وهي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم في مجرتنا، وتشكل أكثر من 75% من 200 مليار نجم في درب التبانة، وفقًا لوكالة ناسا.

وبينما تولد بأعداد أكبر بكثير، يعتقد علماء الفلك أيضًا أن النجوم الحمراء تعيش لمدة تصل إلى تريليونات السنين، وهذا يعني أن بعض الأقزام الحمراء كانت موجودة طوال عمر الكون تقريبًا.