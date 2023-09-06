شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة النجوم الحمراء فى السماء؟ وما السبب فى ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر
فيما يلي قائمة كاملة بألمع النجوم الحمراء التي يمكن رؤيتها في سماء الليل بالعين المجردة أو المنظار أو التلسكوب، حيث يمكن العثور عليها في أي مكان من كوكبة الثور والقوس إلى أوريون وكانيس الأكبر.
Arcturus
VY CMa
Mu Cephei
RW Cephei
VV Cephei A
Gacrux
WOH G64
Rasalgethi
Betelgeuse
S Persei
VX Sagittarii
Antares
UY Scuti
119 Tauri
Aldebaran
وغالبًا ما يتم الخلط بين قلب العقرب والمريخ بسبب لونه.
السبب وراء ظهور النجوم بألوان مختلفة - بعضها أحمر أو أزرق - يرجع إلى درجات حرارتها، حيث أن النجوم الحمراء أكثر برودة من النجوم الزرقاء، وكلما كان النجم أكثر برودة، كلما زاد الطول الموجي للضوء الذي ينبعث منه، إذ أن النجوم الباردة لونها أحمر أو بني محمر، وهي ذات أطوال موجية أطول، وفي حين أن الأكثر سخونة هي الأزرق أو الأزرق الأبيض، وذلك بسبب الأطوال الموجية الأقصر للضوء.
النجوم القزمة الحمراء ليست نادرة، حيث تعتبر في الواقع أكثر أنواع النجوم شيوعًا في الكون، وهي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم في مجرتنا، وتشكل أكثر من 75% من 200 مليار نجم في درب التبانة، وفقًا لوكالة ناسا.
وبينما تولد بأعداد أكبر بكثير، يعتقد علماء الفلك أيضًا أن النجوم الحمراء تعيش لمدة تصل إلى تريليونات السنين، وهذا يعني أن بعض الأقزام الحمراء كانت موجودة طوال عمر الكون تقريبًا.
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