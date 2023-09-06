شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 ولاية أمريكية تدعو لمعالجة الاعتداءات الجنسية الناتجة عن الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
وكما هو موضح في الرسالة، يشير المدعون العامون إلى أن الممثلين السيئين يمكنهم تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام صور الأطفال المعتدى عليهم وغير المعتدى عليهم لإنشاء صور مزيفة عميقة مع تحريك أيضًا "صور جنسية جديدة وواقعية لأطفال غير موجودين، ولكن قد يشبهونهم". أطفال حقيقيون." وتضيف الرسالة أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة بسهولة تجعل هذه العملية "أسهل من أي وقت مضى".
وتتضمن المبادرة، التي يقودها المدعي العام لولاية كارولينا الجنوبية آلان ويلسون ، توقيعات من المدعين العامين في جميع الولايات الخمسين والأقاليم الأربعة وطلب كل من كبار المدعين العامين من الكونجرس إنشاء لجنة "لدراسة وسائل وأساليب الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها لاستغلال الأطفال"، بالإضافة إلى توسيع "القيود الحالية المفروضة على الاعتداءات الجنسية للأطفال لتشمل بشكل صريح الاعتداءات الجنسية التي يولدها الذكاء الاصطناعي".
وجاء في الرسالة: "على الرغم من أننا نعلم أن الكونجرس يدرك المخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي، وقد تم اقتراح تشريع مؤخرًا على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إلا أن الكثير من التركيز كان على مخاوف الأمن القومي والتعليم". "وعلى الرغم من أن هذه المصالح تستحق الاهتمام، إلا أنه لا ينبغي إغفال سلامة الأطفال عند تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي".
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