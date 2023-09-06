شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 ولاية أمريكية تدعو لمعالجة الاعتداءات الجنسية الناتجة عن الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يريد المدعون العامون من جميع الولايات الأمريكية الخمسين من المشرعين إنشاء لجنة مخصصة للتحقيق في تأثير الذكاء الاصطناعي على استغلال الأطفال، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق ، وفي رسالة إلى الكونجرس قال المدعون العامون إن اللجنة المقترحة يجب أن تتوصل إلى حلول لمنع إنشاء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وكما هو موضح في الرسالة، يشير المدعون العامون إلى أن الممثلين السيئين يمكنهم تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام صور الأطفال المعتدى عليهم وغير المعتدى عليهم لإنشاء صور مزيفة عميقة مع تحريك أيضًا "صور جنسية جديدة وواقعية لأطفال غير موجودين، ولكن قد يشبهونهم". أطفال حقيقيون." وتضيف الرسالة أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة بسهولة تجعل هذه العملية "أسهل من أي وقت مضى".

وتتضمن المبادرة، التي يقودها المدعي العام لولاية كارولينا الجنوبية آلان ويلسون ، توقيعات من المدعين العامين في جميع الولايات الخمسين والأقاليم الأربعة وطلب كل من كبار المدعين العامين من الكونجرس إنشاء لجنة "لدراسة وسائل وأساليب الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها لاستغلال الأطفال"، بالإضافة إلى توسيع "القيود الحالية المفروضة على الاعتداءات الجنسية للأطفال لتشمل بشكل صريح الاعتداءات الجنسية التي يولدها الذكاء الاصطناعي".

وقد بدأت حكومة الولايات المتحدة بالفعل في تقييم بعض المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، و بعد أن طرحت إدارة بايدن خطة لتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في شهر مايو، عقد مجلس الشيوخ جلسة استماع ودية للغاية حول تنظيم الذكاء الاصطناعي. ولا توجد حتى الآن خطط قوية لتنفيذ قوانين شاملة للتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يقوم به الاتحاد الأوروبي بالفعل .

وجاء في الرسالة: "على الرغم من أننا نعلم أن الكونجرس يدرك المخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي، وقد تم اقتراح تشريع مؤخرًا على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إلا أن الكثير من التركيز كان على مخاوف الأمن القومي والتعليم". "وعلى الرغم من أن هذه المصالح تستحق الاهتمام، إلا أنه لا ينبغي إغفال سلامة الأطفال عند تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي".