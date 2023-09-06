شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تغيير جوجل للعلامة التجارية لنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن تغيير شعار اندرويد المحدث، وذلك في الوقت الذى تقترب فيه الشركة من الكشف عن اندرويد 14، إضافة إلى أحدث أجهزة Pixel.

وفي تدوينة،كتب مدير إدارة العلامة التجارية " جيسون فورنييه " أن الشركة أرادت أن يبدو نظام bugdroid "ديناميكيًا مثل Android نفسه".

و من خلال إصلاح مظهر الجسم بالكامل للتميمة، ونأمل أن يكون من الأسهل على bugdroid أن يبدو متسقًا عبر البيئات الرقمية والعالم الحقيقي، و سيبدأ ظهور bugdroid المحدث والشعار المحدث على أجهزة Android وأماكن أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وجنبا إلى جنب مع تغيير العلامة التجارية، كشفت جوجل عن تفاصيل بعض ميزات Android.

الميزة الرئيسية هي أداة جديدة تسمى Assistant At a Glance، و الهدف من ذلك هو تقديم معلومات مفيدة مثل تنبيهات الطقس وتذكيرات الأحداث وتحديثات السفر، كما تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي لإظهار هذه التفاصيل.

وهناك ميزة إمكانية وصول مفيدة جدًا ستتوفر قريبًا على اندرويد، و ستتمكن من استخدام الأوامر الصوتية أو كتابة الأسئلة لمعرفة المزيد من التفاصيل عنها وتم إنشاء الأوصاف الصوتية للمحتوى المرئي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حيث صممت Google هذه الميزة مع وضع الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في الاعتبار.

كما ستتمكن قريبًا من إضافة بطاقات تحتوي على الرموز الشريطية ورموز الاستجابة السريعة (مثل بطاقات المكتبة والصالة الرياضية) إلى محفظة جوجل لإنقاذك من الاضطرار إلى حمل من حولك ، وسيكون هناك خيار لإضافة نشاط Fitbit/Google Fit وبيانات النوم إلى الإجراءات الشخصية لمساعدتك على تتبع أهدافك الصحية ، وفي الوقت نفسه قامت جوجل بإعادة تصميم تطبيق السلامة الشخصية بهدف تسهيل مشاركة المستخدمين لموقعهم المباشر وتسجيل المناطق المحيطة والاتصال بالرقم 911.

ستبدأ هذه الميزات، التي ستطرحها جوجل تدريجيًا، في الوصول اليوم إلى هواتف Pixel 5 وPixel 5a وPixel 4a. ستصل إلى هواتف Pixel 6 وPixel 7 بالإضافة إلى Pixel Fold خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و يمكنك توقع كل هذه الميزات على أحدث مجموعة من أجهزة Pixel التي ستعلن عنها Google الشهر المقبل أيضًا.