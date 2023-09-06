شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عملة البيتكوين بنسبة 0.74 % خلال الـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة البيتكوين اليوم الأربعاء، بنسبة 0.74 % لتصل عند سعر 25,766 دولارًا، يأتي ارتفاع معظم العملات المشفرة على خلفية إخبار Grayscale Investments لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بأنه لا توجد أسباب وجيهة لرفض تحويل صندوق الاستثمار Bitcoin ETF الخاص بها.

سجلت البيتكوين زيادة بنسبة 53 % منذ بداية العام حتى الآن، على الرغم من كونها أقل بنسبة 62 % من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68000 دولار الذي تم تسجيله في نوفمبر 2021، وفقاً لموقع gadgets360.

يستمر الأثير في التداول في نطاق ضيق، حيث يتم تداول ثاني أغلى عملة مشفرة حاليًا عند نقطة 1,632 دولارًا بعد تسجيل ربح بنسبة 1.11 %.

ارتفع التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 0.37 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى تقييم 1.04 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

قال إيدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة استثمار العملات المشفرة Mudrex،:" قدمت Coinbase، على سبيل المثال، خدمة جديدة لإقراض العملات المشفرة مصممة خصيصًا للمستثمرين المؤسسيين، مما قد يولد بعض التفاؤل بين المشاركين في السوق".

وفي الوقت نفسه، تستعد الهند لاستضافة قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين في نيودلهي ابتداءً من 9 سبتمبر، وكجزء من رئاستها المستمرة لمجموعة العشرين، قادت الهند مهمة صياغة قواعد العملات المشفرة التي من شأنها أن تعمل على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التحديثات المتعلقة بهذا الأمر إما خلال هذه الاجتماعات أو بحلول ديسمبر، عندما تنتهي رئاسة الهند لمجموعة العشرين.