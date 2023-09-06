شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة جديدة لمركبة الهبوط Chandrayaan-3 على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مركبة الاستطلاع القمرية (LRO) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لموقع هبوط مركبة Chandrayaan-3، حيث تقع المركبة الفضائية حاليًا بالقرب من القطب الجنوبي للقمر منذ هبوطها الناجح في 23 أغسطس، ويقع موقع هبوط Chandrayaan-3 على بعد حوالي 600 كيلومتر من القطب الجنوبي للقمر.

حصلت الكاميرا الملحقة بمركبة ناسا المدارية على رؤية مائلة (زاوية انحراف قدرها 42 درجة) لمركبة الهبوط فيكرام بعد أربعة أيام من هبوطها، حيث تم إطلاق مركبة ناسا المدارية في 18 يونيو 2009، وقد جمعت حتى الآن كنزًا من البيانات، مما قدم مساهمات رئيسية في قاعدة المعرفة على القمر، وفقاً لموقع gadgets360.

في 23 أغسطس، حققت الهند قفزة عملاقة عندما هبطت مركبة الهبوط Chandrayaan-3 بنجاح على القطب الجنوبي للقمر، مما يجعلها أول دولة تحقق هذا الإنجاز التاريخي وتضع حدًا لخيبة الأمل بشأن الهبوط الاضطراري لمركبة 2Chandrayaan-، منذ أربع سنوات، وأصبحت الهند الدولة الرابعة - بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا - التي هبطت بنجاح على سطح القمر.

بعد الهبوط، قامت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان بمجموعة مختلفة من المهام على سطح القمر، بما في ذلك العثور على وجود الكبريت وعناصر ثانوية أخرى، وتسجيل درجة الحرارة النسبية، والاستماع إلى الحركات حوله.

وفي الوقت نفسه، فإن مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan في "وضع السكون"، مع توقع الاستيقاظ في 22 سبتمبر 2023 تقريبًا.

في آخر تحديث، نشرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية صورة ثلاثية الأبعاد لمركبة الهبوط Chandrayaan-3 Vikram من القطب الجنوبي للقمر. Anaglyph هو تصور بسيط للكائن أو التضاريس في ثلاثة أبعاد من صور ستيريو أو صور متعددة العرض.