شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم ميزة شورتس على متجر بلاى رغم أزمتها مع الفيديوهات القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل ميزة شورتس إلى متجر بلاي، بالإضافة إلى التوصيات المنسقة، سيعرض متجر Google Play أيضًا سلسلة، The Play Report، سيتم عرض سلسلة الفيديو بالإضافة إلى المحتوى التحريرى، مثل الاختيارات الشهرية، والبرنامج المعتمد لمساعدة المستخدمين في اكتشاف التطبيقات الجديدة وتنزيلها.

ويعرض "تقرير بلاي" أفضل التطبيقات والألعاب على جوجل بلاي، ويضم أصوات الخبراء، بما في ذلك موظفي جوجل ومستخدمي يوتيوب، ويغطي المحتوى الرائج والجواهر المخفية التي يمكن للمستخدمين اكتشافها.

سيتم عرض مقاطع الفيديو في الجزء العلوي من متجر بلاي بتنسيق دائري، مع تمييز اسم التطبيق أسفل كل صورة مصغرة رأسية، ما قد يحل محل الرف الدائري الترويجي حيث يحتوي أيضًا على زر تثبيت في الأسفل.

وتختبر جوجل هذه الطريقة الجديدة لعرض التطبيقات والألعاب الشائعة التي غالبًا ما يتم تجاهلها، بالإضافة إلى التطبيقات والألعاب الرائجة، بدءًا من الإصدار التجريبي مع المستخدمين في الولايات المتحدة.

إذا لم تتمكن من عرض "تقرير التشغيل"، فستتم مشاركة مقاطع الفيديو هذه أيضًا على حسابات الوسائط الاجتماعية في Google Play، بما في ذلك YouTube وFacebook وInstagram.

وعلى الرغم من أن جوجل لا تذكر صراحةً أن تقرير التشغيل قصير، إلا أن مقاطع الفيديو تبدو مستوحاة من الفيديوهات القصيرة.

مشكلة اليوتيوب "القصيرة"

وتحصد الفيديوهات القصيرة المزيد من المشاهدات مع مرور الوقت، لكن خبراء يوتيوب يرون أن هذا يمثل مشكلة بالنسبة لأعمال الشركة الأساسية، لاسيما مقاطع الفيديو الطويلة، حيث تحاول منافسة تيك توك وإنستجرام.

وأعلنت جوجل أن أكثر من 2 مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا يشاهدون يوتيوب شورتس، ارتفاعًا من 1.5 مليار في عام 2022.

ومع ذلك، فإن شعبية شورتس تخاطر بالإضرار بأعمال الفيديو الطويلة الأساسية على يوتيوب، وفقًا لصحيفة Financial Times.

ولمواجهة ذلك يستثمر يوتيوب في منشئي المحتوى ويحفزهم على إنشاء محتوى حصري لدعم الفيديوهات القصيرة، والذي تم تصميمه لتكملة التنسيقات الأخرى وليس التنافس معها.

وعلى الرغم من أن موقع يوتيوب لا يزال يكتشف كيفية تحقيق المزيد من إيرادات الإعلانات من الفيديوهات القصيرة، والتي كانت في انخفاض.

وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت جوجل عن 7.67 مليار دولار من إيرادات الإعلانات لموقع يوتيوب، بزيادة 4 في المائة عن العام الماضي، كما حققت جوجل ربعًا إيجابيًا بشكل عام، مع نمو في إيرادات الإعلانات والسحابة.