تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme Narzo 60x وسماعة Buds T300 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن هاتف Narzo 60x الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، كما قدمت الشركة إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Buds T300.

ينطلق هاتف Narzo 60x بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً تأتي الشاشة بنسبة سطوع 680 nits، كما تدعم الشاشة معدل لمس 180Hz، ويتوسط الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، ويأتي بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 4.0، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Realme الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويتميز تصميم الهاتف باللون الأخضر بتصميم يعرف من Realme بتصميم “InterstellarX”، والذي يتميز بمؤثرات تتفاعل مع الإضاءة المحيطة، كما يتميز الغطاء الخلفي بعدد 8 من طبقات الطلاء بلون متدرج.

كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

يذكر أن النموذج الرئيسي من هاتف Realme Narzo 60x يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 155 دولار.

أيضاً قدمت Realme اليوم إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Realme Buds T300، التي تنطلق بصوتيات Spatial متعددة الإتجاهات بزاوية 360 درجة، وتدعم السماعة إستجابة سريعة عند 50 مللي ثانية، كما تأتي السماعة اللاسلكية بتقنية البلوتوث 5.3.

وتدعم سماعة Buds T300 تقنية Dolby Atmos، كما تتميز بمقاومة التعرق بمعايير IP55، أيضاً تضم السماعة بطارية بقدرة 43 mAh في كل جهة، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 460 mAh.

وتستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات من التشغيل والتي تنخفض إلى 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 40 ساعة، والتي تنخفض إلى 30 ساعة من التشغيل مع ميزة إلغاء الضوضاء.

السماعة تدعم أيضاً ميزة الشحن السريع عبر منفذ USB C، حيث يمكن الشحن لفترة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى 7 ساعات من التشغيل

وتتوفر سماعة Realme Buds T300 بألوان الأبيض والأسود، بسعر 28 دولار أو 26 يورو، على أن تنطلق للبيع في Amazon.in بدءاً من 12 من سبتمبر.

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