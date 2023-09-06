تكنولوجيا: شاومي تخطط للإعلان قريباً عن هاتف Xiaomi Mix Flip الصدفي القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس الشركات المطورة للهواتف الذكية بوتيرة سريعة في سوق الهواتف القابلة للطي، وتستعد شاومي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي والذي يأتي بعنوان Xiaomi Mix Flip، ويتميز بتصميم صدفي قابل للطي.

قدمت شاومي للأسواق مؤخراً إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mix Fold 3، إلا أن إصدار الشركة القادم ينافس الإصدارات المميزة بتصميم صدفي في الأسواق.

ولقد رصدت علامة “Xiaomi Mix Flip” التجارية بالفعل في قاعدة بيانات IMEI في السوق الصيني اليوم بنموذج رقم 2311BPN23C، مما يؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

أيضاً أشارت تسريبات سابقة إلى أن شاومي تخطط لإطلاق هاتف Mix Flip في الحدث المقرر عقده للإعلان عن هاتف Mix Fold 4 العام المقبل، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن العملاق الصيني تستعد لإطلاق هذا الإصدار قبل نهاية العام الجاري.

وتكشف الصور المسربة لتخطيط الهاتف عن تصميم يحاكي تصميم هاتف Pixel، حيث يتضمن الهاتف ثلاثة من المستشعرات في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات.

كما تشير التسريبات إلى أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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