شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رابطة مكافحة التشهير : إيلون ماسك خطير وغير مسؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس التنفيذي لرابطة ADL "مكافحة التشهير" باستدعاء إيلون موسك مالك X، بعد أن هدد بمقاضاة المنظمة، مدعيًا أنها اتهمته بمعاداة السامية، وفقاً لموقع businessinsider.

وقال رئيس رابطة مكافحة التشهير "جوناثان جرينبلات" في بيان إن تعليقات ماسك هي مجرد تهديد بدعوى قضائية "تافهة"، وأشار إلى أن "سلوك ماسك ليس فقط مثيرًا للقلق أو متهورًا"، ولكنه "خطير تمامًا وغير مسؤول على الإطلاق".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى قادة مسؤولين للقيادة، والتوقف عن الكراهية، والتراجع عن حافة الهاوية قبل فوات الأوان".

وقال ماسك في سلسلة من التغريدات يوم الاثنين إن X سترفع دعوى تشهير ضد ADL قائلًا في إحدى التغريدات إن المجموعة "تحاول قتل هذه المنصة من خلال اتهامها كذباً بمعاداة السامية".

وأضاف ماسك أن عائدات إعلانات X في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 60%، قائلًا إن هذا "يرجع في المقام الأول إلى الضغط على المعلنين من قبل ADL".

"مكافحة التشهير" ADL هي منظمة تأسست عام 1913 بهدف وقف التشهير وضمان العدالة والمعاملة العادلة للجميع، وفقًا لموقعها على الإنترنت، لقد سجلت زيادة في خطاب الكراهية على منصة X منذ استحواذ ماسك على 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.

تأتي تعليقات ماسك بعد أن نشر جوزيف جرينبلات، الرئيس التنفيذي لشركة ADL، على موقع X حول اجتماع مع الرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو أثار فيه قضية خطاب الكراهية على المنصة.

بعد اجتماعهم، بدأ هشتاج BanTheADL في الانتشار على X، حيث دعا بعض المستخدمين إلى إزالة المنظمة من المنصة، وقد أعجب " ماسك " نفسه ببعض هذه المنشورات، بما في ذلك واحدة من كيث وودز الذي وصف نفسه بأنه معاد للسامية.

وتصف رابطة مكافحة التشهير، نفسها بأنها "المنظمة الرائدة في مناهضة الكراهية في العالم" وحاربت لعقود من الزمن ضد معاداة السامية وخطاب الكراهية ضد المجموعات المهمشة الأخرى، وقد وثقت ADL ارتفاعًا في خطاب الكراهية على X منذ أن تولى ماسك إدارة الشركة في أواخر عام 2022، واصفة ما تعتبره إخفاقات من قبل المنصة في فرض سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.