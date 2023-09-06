تكنولوجيا: تفاصيل إعدادات الكاميرة في سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العد التنازلي لإنطلاق فعاليات مؤتمر ابل للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 15، وتعود التسريبات اليوم لتكشف عن تفاصيل إعدادات الكاميرة في إصدارات ابل القادمة من هواتف الأيفون.

تقدم ابل الجيل القادم من هواتف الأيفون في الحدث المقرر عقده في 12 من سبتمبر الجاري، وتأتي إصدارات هذا العام بتغيير رئيسي إلى معايير منافذ USB C للمرة الأولى في هواتف الأيفون، كما تأتي سلسلة iPhone 15 بترقية في إعدادات الكاميرة.

هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus

أكدت التقارير التي جاءت حتى الآن على خطط ابل لترقية المستشعر الرئيسي في الإصدارات الرئيسية إلى مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، إلا أنه يختلف عن المستشعر الذي قدم في هواتف iPhone 14 Pro العام الماضي.

ويعد الإختلاف الرئيسي في المستشعر الذي يدعم هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus في تصميم المستشعر الذي يرتكز على تقنية التكديس الجديدة من سوني، والذي يعزز كفاءة التصوير في الإضاءة المنخفضة.

ومن المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي في كاميرة هذه الإصدارات بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

هاتف iPhone 15 Pro

يضم هاتف iPhone 15 Pro مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل المستخدم في الإصدارات الحالية من هواتف iPhone 14 Pro، بينما تقدم ابل الترقية في المستشعر المميز بزوايا عرض فائقة الإتساع الذي يأتي بتحسينات، كما تعزز ابل جودة التصوير في كاميرة telephoto ومن المقرر أن تتميز إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار كالآتي:

مستشعر Sony IMX803 رئيسي بحجم 1/1.3 وبدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8.

مستشعر telephoto بدقة 12.7 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.8

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 13.4 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

هاتف iPhone 15 Pro Max

يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بالمستشعر المميز بزوايا عرض فائقة الإتساع التي تدعم iPhone 15 Pro، إلا أن ابل تدعم هذا الإصدار حصرياً بعدسات periscope جديدة للتكبير والتي تقدم للمرة الأولى في هواتف الأيفون، وتدعم تكبير بصري يتراوح بين 5 إلى 10 مرات.

مستشعر Sony IMX803 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 13.4 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2

مستشعر Telephoto بدقة 12.7 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.8 مع عدسات periscope ببعد بؤري 85مم.

ولقد أكدت على هذه التفاصيل تسريبات جاءت من الصين أشير فيها إلى أن هاتف iPhone 15 Pro Max يضم كاميرة periscope بطول بؤري 85مم، وفتحة عدسات f/2.8، وحجم مستشعر 1/1.9، والذي يدعم تكبير بصري حتى 4 مرات.

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