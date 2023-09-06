تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة تقدم نظرة جديدة على تصميم كاميرة OnePlus 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم الكاميرة لهاتف OnePlus 12 والتي تظهر بشكل مختلف عن الصور المسربة السابقة.

رصدت التسريبات المصورة الأولى لهاتف OnePlus 12 المرتقب في شهر يوليو، والتي قدمت نظرة أولية على التصميم المتوقع لهاتف OnePlus 12.

ولقد كشفت الصور ثلاثية الأبعاد الأولى عن تصميم الكاميرة الأمامية الذي يأتي في ثقب يتوسط الشاشة، وتصميم الكاميرة الخلفية التي تتميز بتصميم دائري، وتتضمن ثلاثة من المستشعرات.

وفي أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر “OnLeaks” كُشِف عن تصميم جديد لوحدة الكاميرة الخلفي في هاتف OnePlus 12، والذي يكشف عن 4 من الفتحات في الكاميرة الخلفية كبديل لثلاثة فتحات في الصور ثلاثية الأبعاد الأولى.

كما تم تغيير موقع علامة “Hasselblad” التجارية في الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة إلى الجانب الأيسر كبديل للموقع الذي ظهر في الصور الأولى في منتصف إعدادات الكاميرة.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن الصور الجديدة ترتكز على النموذج النهائي لهاتف OnePlus 12 قبل بدء الإنتاج الضخم لهذا الإصدار.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى خطط وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 12 في السوق الصيني خلال شهر ديسمبر، على أن ينطلق للأسواق العالمية في شهر يناير من بداية العام المقبل.

أيضاً من المقرر أن يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة OxygenOS 14.

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