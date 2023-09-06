شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوصل إلى تسوية مبدئية مع تحقيق مكافحة الاحتكار الأمريكى بشأن هيمنة متجر Play والان مع تفاصيل الخبر
وزعم المسؤولون أن جوجل كانت تستغل "قوتها الاحتكارية مع أندرويد للحفاظ على احتكارها بشكل غير قانوني"، قائلين إن 90% من إجمالي مبيعات التطبيقات تمت من خلال جوجل بلاي ، وذكرت بلومبرج أن الأمر قد أحيل إلى القاضي ويمكنه تأكيد التسوية وإلغاء المعركة المعلقة في قاعة المحكمة، كما إنها خطوة ذكية من جانب جوجل، حيث واجهت عددًا من الدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار بسبب هيمنتها وقوتها في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت نتائجها غرامة قدرها 4.3 مليار يورو (4.6 مليار دولار) وتهديدات بانتهاك القانون وتفكيك أعمالها الإعلانية .
ولم يكن الجميع سعداء بالصفقة الأخيرة، حيث قام تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، بتغريد أن Epic غير مدرجة في التسوية، ورفع مطور الألعاب دعوى قضائية ضد Google في عام 2020 ، زاعمًا أن الأخيرة أبرمت صفقات مع ناشري ألعاب كبار آخرين لطرد متاجر التطبيقات المنافسة، و يتذمر سويني أيضًا، كالعادة، من مطالبة المتاجر الأخرى بجزء من كل معاملة لدفع تكاليف تشغيل تلك المتاجر.
ولن يستفيد المستهلكون إلا إذا لم يفتح تطبيق مكافحة الاحتكار الأسواق فحسب، بل أعاد المنافسة في الأسعار أيضًا، ولم يتم بعد الكشف عن المبلغ المحدد الذي يجب أن تدفعه جوجل وأي تغييرات ضرورية مطلوبة، ولكن يمكن الإعلان عنه في جلسة استماع يوم 12 أكتوبر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز