شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تبدأ تنفيذ عودة عمل موظفيها من المكتب 3 أيام أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءا من اليوم، ستكون مكاتب ميتا ممتلئة مرة أخرى بالموظفين، حيث كشفت الشركة في وقت سابق وتحديدا منذ يونيو أن أي موظف تم تعيينه في الشركة سيُطلب منه التواجد في هذا المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، وذكرت قناة CNBC أن التفويض قد دخل حيز التنفيذ.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، مرت شركة ميتا بنفس دورة" العمل عن بعد" التي يمر بها عدد كبير ومتزايد من شركات التكنولوجيا الأخرى ، وعندما بدأ الوباء، وجدت الشركة أنها كانت منتجة بشكل مدهش حتى مع وجود الجميع في المنزل.

وبدأ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وآخرون في التحدث بطموح حول مستقبل العمل عن بعد، وقدر زوكربيرج نفسه أنه في العقد المقبل، "يمكننا أن نصل إلى ما يقرب من نصف الشركة التي تعمل عن بعد بشكل دائم".

ومع مرور الوقت، بدأ المسؤولون التنفيذيون يكتشفون أن الكثير من الأشياء المتعلقة بالعمل يصعب القيام بها من خلال كاميرا الويب ونافذة الدردشة، وبدأوا في محاولة إعادة الأشخاص إلى المكتب دون إزعاج أولئك الذين اعتادوا على ذلك، و لا تنقلات ولا زملاء عمل قريبين ، وبعد ذلك، هذا العام، توقفت الشركة ببساطة عن الاهتمام برد الفعل العنيف وطلبت من الجميع العودة.

ويبدو أيضًا أن إعادة الموظفين إلى المكتب جزء من خطة Meta لجلب المزيد من السرعة والكفاءة للشركة ، وهو ما يعني عمليات إعادة تنظيم كبيرة وتسريح العمال في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، في مذكرة للموظفين، كتب زوكربيرج أنه على الرغم من التزام الشركة بالعمل عن بعد، فإن فرضيتنا هي أنه لا يزال من الأسهل بناء الثقة شخصيًا وأن تلك العلاقات تساعدنا على العمل بشكل أكثر فعالية، ووجدت الشركة أن الموظفين الأصغر سنًا والجدد على وجه الخصوص كان أداؤهم أفضل في البيئة الشخصية.

يبدو أن قضاء ثلاثة أيام في الأسبوع في المكتب هو المعدل السائد في وادي السيليكون، حيث يتواجد معظم موظفي جوجل في مكاتبهم ثلاثة أيام في الأسبوع ، وتطبق أمازون نفس السياسة منذ شهر مايو، كما يعمل موظفو Apple شخصيًا ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة عام تقريبًا .

حتى الشركات التي تبني التكنولوجيا لتمكين العمل عن بعد تتخلى عن هذا المفهوم وربما تعتبر زووم الشركة الأكثر استفادة من ظهور العمل عن بعد، أخبرت الموظفين مؤخرًا أنه من المتوقع أن يكونوا في المكتب يومين في الأسبوع إذا كانوا يعيشون على بعد 50 ميلاً من المكتب.