شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تأخر إطلاق الإصدار الثابت من أندرويد 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تطرح جوجل كل تحديث رئيسي لنظام التشغيل أندرويد، قبل شهر أو شهرين من إطلاق بكسل الجديد، حيث كان من المتوقع أن تطلق الشركة الإصدار الثابت من أندرويد 14 لأجهزة بكسل المتوافقة في أغسطس الماضي قبل اعتماده من قبل الشركات المصنعة، ولا يوجد حتى أي معلومات من عملاق البحث على الإنترنت بشأن توفر الإصدار التالي من نظام التشغيل أندرويد.

وكان قد تم شحن الإصدار التجريبي الأخير أو الخامس من أندرويد 14 إلى المختبرين في بداية شهر أغسطس، وكان من المفترض أن تصل النسخة النهائية إلى الأجهزة خلال نفس الشهر أو في سبتمبر، لكن تم مؤخرًا إضافة تحديثين بسيطين للبرامج الثابتة ضمن الإصدار Beta 5.

هل هناك جدول زمني جديد لإصدار الكود المصدري لنظام أندرويد 14؟

استنادًا إلى المطور ميشيل رحمن، يمكن أن تخطط جوجل لإصدار كود مصدر أندرويد 14 لمصنعي المعدات الأصلية في 4 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد إبلاغ الشركات المصنعة بأن ملاحظات الأمان الأساسية المرفقة بكل نظام تشغيل أندرويد لن تكون جاهزة إلا في التاريخ المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن جوجل تستضيف حدث بكسل في 4 أكتوبر، حيث من المقرر أن تظهر سلسلة بكسل 8 القادمة وPixel Watch 2 المصنوعة من الألومنيوم في ذلك الوقت.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إعلان أندرويد والكلمة الرئيسية لـ Pixel في نفس اليوم الذي تمت إضافته بواسطة الحساب.

الجدول الزمني لإصدار Android 14 للعلامات التجارية الأخرى.

ومع ذلك من المحتمل أن يختلف مدى توفر Android 14 على الرغم من الإصدار المحتمل لـ AOSP (مشروع Android مفتوح المصدر) الشهر المقبل.

من الآمن أن نقول إن جوجل ستشحن أولاً إصدار أندرويد 14 المستقر إلى هواتف بكسل الذكية وجهاز Pixel اللوحي الجديد قبل أن تلتقط الشركات المصنعة الأخرى الكود الخاص بأجهزتها.

وبالمثل، تدحض الشائعات الإعلان الأخير عن إطلاق OnePlus لنظام أندرويد 14 في تشكيلتها في 25 سبتمبر، لذلك يخبرنا هذا أنه قد يكون هناك تناقضات مع الشائعات المذكورة وأن جوجل قد تفاجئنا في الأيام أو الأسابيع المقبلة بـ تاريخ الإصدار الفعلي.