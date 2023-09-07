شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملصق يثير الجدل على سيارة تسلا: "اشتريت هذا قبل أن نعرف أن إيلون مجنونًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صورة لملصق علي سيارة تسلا، تسخر من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت جدلاً حول ما إذا كان بإمكان مالكي السيارات الكهربائية فصل العلامة التجارية عن شخصية ماسك، وفقاً لموقع businessinsider.

في الصورة التي تم نشرها على موقع subreddit ، تظهر سيارة Model Y مع ملصق على ممتص الصدمات "الاكصدام" يقول: "لقد اشتريت هذا قبل أن نعرف أن إيلون مجنون"، وحصد المنشور تفاعلا كبيرا.

من غير الواضح من أين نشأ الملصق، أو ما إذا كان هناك أكثر من ملصق واحد، هناك احتمال أن تكون الصورة قد تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر أو التلاعب بها بطريقة أخرى.

وسخر العديد من مستخدمي Redditors من فكرة تجنب تسلا بسبب سمعة ماسك المثيرة للجدل، والتي اتخذت منعطفًا سلبيًا بالنسبة للبعض منذ أن اشترى تويتر.

على مدار العامين الماضيين، خاض ماسك سلسلة من الخطابات السياسية الصاخبة، حيث تشاجر مع الرئيس جو بايدن على تويتر، وعبر عن مشاعر مناهضة للمتحولين جنسيًا، ووصف الديمقراطيين بحزب "الانقسام والكراهية"، على سبيل المثال لا الحصر، وفي الآونة الأخيرة، هدد الملياردير بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير يوم الاثنين، مدعيًا أن المجموعة "تحاول قتل" موقع التواصل الاجتماعي الخاص به بعد أن وثقت ADL ارتفاعًا في خطاب الكراهية على X بعد استحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر.

يبدو أن الملصق هو واحد من العديد من الملصقات المناهضة لـ ماسك المتوفرة على Etsy وAmazon، بما في ذلك نسخة واحدة من الملصق الذي تقول أمازون إنه تم شراؤه أكثر من 100 مرة في الشهر الماضي.

في وقت سابق من هذا العام، وجد استطلاع أجرته بلومبرج لأكثر من 5000 من مالكي Tesla Model 3 أن العديد من مالكي تسلا لديهم مخاوف بشأن تواجد ماسك على الإنترنت وبعض آرائه المثيرة للجدل، ومع ذلك، فإن العديد من المالكين كانوا إيجابيين للغاية بشأن السيارة نفسها، حسبما ذكرت بلومبرج.

وفي الوقت نفسه، في العام الماضي، ذكرت شبكة CNN أن بعض السائقين تراجعوا عن شراء سيارة تسلا بسبب آراء ماسك السياسية.

لكن المبيعات تتحدث أيضًا عن نفسها: تواصل شركة تسلا السيطرة على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتستمر مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع وسط سلسلة من تخفيضات الأسعار، حيث قامت شركة صناعة السيارات بتسليم عدد قياسي من المركبات في الربع الأخير.