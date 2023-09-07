شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تطلق مركبة القمر فى مهمة Artemis التابعة لناسا عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت الوكالة في بيان "بالاعتماد على خبرة أستراليا الرائدة عالميًا في العمليات عن بعد، ستقوم المركبة بجمع التربة القمرية المعروفة باسم الثرى" وستحاول وكالة ناسا استخراج الأكسجين من العينة ، وهذه خطوة أساسية نحو وجود بشرى مستدام على القمر .
وليس للمركبة اسم حتى الآن، لكن وكالة الفضاء الأسترالية تعمل على ذلك، وأطلقت الوكالة للتو مسابقة لتعليق لقب على الروبوت الرائد، ويمكنك المشاركة إذا كنت مقيمًا في أستراليا.
ولديك حتى 20 أكتوبر لإرسال مشاركتك وستختار وكالة الفضاء الأسترالية المرشحين الأربعة المفضلين لديها من العروض العامة، ثم تقدم القائمة المختصرة للتصويت العام، وسيتم الإعلان عن الفائز في أوائل ديسمبر.
وتعمل وكالة ناسا على تأسيس وجود بشري دائم ومستدام على القمر وحوله بحلول نهاية عام 2020 عبر برنامج أرتميس، ويقول مسؤولو ناسا إن المهارات والمعرفة المكتسبة في القيام بذلك ستمكن من تحقيق القفزة العملاقة التالية للبشرية، وهي مهمة مأهولة إلى المريخ .
المهمة التالية بعد ذلك، أرتميس 3 ، ستنزل بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في أواخر عام 2025 أو 2026، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.
تستفيد ناسا من مجموعة متنوعة من الشراكات التجارية والدولية لتحقيق أهداف أرتميس الطموحة، كما يظهر إدراج المركبة الأسترالية في مهمة قادمة. بالإضافة إلى ذلك، توفر وكالة الفضاء الأوروبية وحدة خدمة أوريون، وستكون مركبة ستارشيب من الجيل التالي التابعة لشركة سبيس إكس أول مركبة هبوط مأهولة على سطح القمر في البرنامج.
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