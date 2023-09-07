شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم أنه تم إطلاق القمر الصناعي، ياوقان - 33 03، على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-4 سي في الساعة 2:14 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

وتعد هذه هي المهمة رقم 486 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش، وسيستخدم القمر الجديد لأغراض التجارب العلمية ومسح الموارد الأرضية وتقدير عائد المحاصيل والوقاية والإغاثة من الكوارث.