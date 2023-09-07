شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يختبر فواصل إعلانية أطول على تطبيقاته التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر موقع يوتيوب طريقة مختلفة للإعلانات على أجهزة التلفاز الذكية، بالإضافة إلى تطبيقاتها على الأجهزة المتصلة مثل Apple TV ووحدات تحكم الألعاب، وتقوم المنصة بتجربة وجود فواصل إعلانية أطول ولكن عدد أقل منها على تلك الأجهزة، والتي تشير إليها باسم تجارب التلفزيون المتصل أو CTV.

وتتمثل الفكرة في عرض الإعلانات بطريقة تتوافق بشكل أفضل مع كل نظام أساسي تشاهد فيه يوتيوب على الأجهزة الجوّالة، قد تميل أكثر إلى مشاهدة محتوى مثل فيديوهات Shorts في أجزاء صغيرة الحجم، لذا قد تكون الفواصل الإعلانية الأقصر والسريعة أكثر منطقية، لكن ملاحظات يوتيوب أن ما يقرب من ثلثي وقت مشاهدة قناة CTV في الولايات المتحدة يستمر لمدة 21 دقيقة على الأقل وهو نفس طول حلقة المسرحية الهزلية على البث التلفزيوني.

وتستشهد الخدمة بأبحاث تشير إلى أن 79% من المشاهدين يفضلون أن يقوم YouTube بتجميع الإعلانات معًا بدلاً من توزيعها على مدار مدة مقطع فيديو أطول ، على هذا النحو يعتقد موقع YouTube أن تقليل التعطيل هو الحل الأمثل، وأن الحصول على فواصل إعلانية أطول وأقل هي إحدى الأفكار التي يحاول تجربتها.

ويبدو الأمر مشابهًا إلى حد ما للنهج الذي تتبعه صناعة التلفزيون في المملكة المتحدة في الإعلان مقابل كيفية تعامل الشبكات الأمريكية مع الأمور ، وقد يكون لديك الوقت لإعداد كوب من الشاي أثناء فاصل إعلاني في شارع التتويج في Blighty، لكن حظًا سعيدًا في القيام بذلك بين أجزاء حلقة Grey's Anatomy في الولايات المتحدة.

وليس من الواضح بالضبط كيف يخطط يوتيوب لتقسيم الأمور، مثل ما إذا كان سيحتوي على استراحة مدتها أربع دقائق في الساعة بدلاً من أربع شرائح إعلانية مدتها دقيقة واحدة، ولم توضح الخدمة أيضًا ما إذا كانت ستعرض المزيد من الإعلانات بشكل عام إذا مضت قدمًا في هذه الخطة.

بالإضافة إلى ذلك، يبحث يوتيوب عن طرق لتحقيق قدر أكبر من الشفافية بشأن إجمالي طول الفواصل الإعلانية بدلاً من إظهار الوقت المتبقي لكل موضع على حدة، وكتبت رومانا باوار، مديرة إدارة منتجات YouTube Ads، أن النظام الأساسي سيختبر قريبًا تجربة إعلانية علنية على هذا المنوال وسترى كم من الوقت يتعين عليك الانتظار قبل أن تتمكن من تخطي الإعلانات المتبقية.