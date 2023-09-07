شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة لـiPhone 15 تكشف الألوان والتصميم ومنفذ الشحن قبل أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق سلسلة iPhone 15 رسميًا في 12 سبتمبر خلال حدث "Wonderlust"، وقبل أسبوع واحد فقط من الظهور الرسمي الأول، ظهرت الآن نماذج مزعومة لطرازي iPhone 15 وiPhone 15 Pro عبر الإنترنت يمنحنا نظرة على خيارات الألوان الجديدة المشاع عنها، حيث تتضمن النقاط الرئيسية من التسريب خمسة خيارات ألوان مختلفة لجهاز iPhone 15 وiPhone 15 Plus وأربعة ألوان لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ويتم رؤيتها مع زر إجراء جديد ومنفذ USB من النوع C للشحن، وفقاً لموقع gadgets360.

نشرت AppleInsider مقطع فيديو للوحدات المتوقعة لسلسلة iPhone 15 على YouTube، يقترح الفيديو اللون الأسود والأزرق والأحمر والأبيض والأصفر لـ iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

تشير التسريبات إلى اللون الرمادي والأزرق والفضي والأسود لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

يظهر في الفيديو جميع وحدات iPhone 15 بحواف منحنية وجزيرة ديناميكية ومنافذ USB Type-C بدلاً من موصل Lightning، ويتم عرض كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max مع زر إجراء جديد، يتم عرض الطرازات العادية مع وحدة كاميرا خلفية مزدوجة داخل وحدة مربعة الشكل، من ناحية أخرى، يتم رؤية متغيرات iPhone 15 Pro مع وحدة كاميرا خلفية ثلاثية.

ستستضيف أبل حدث الإطلاق "Wonderlust" في 12 سبتمبر، وخلال الحدث، من المتوقع أن يكشف عملاق كوبرتينو النقاب عن سلسلة iPhone 15، إلى جانب طرازي Apple Watch Urtla (الجيل الثاني) وApple Watch Series 9 الجديدين.