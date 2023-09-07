تكنولوجيا: شاومي ستكشف عن مجموعتها الجديدة في أوائل نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم شاومي بتسريع الإعلان عن سلسلة Xiaomi 14 من ديسمبر إلى أوائل نوفمبر. ووفقًا لـ Digital Chat Station على Weibo، فمن المؤكد ان تصل أن المجموعة الجديدة قبل 11 نوفمبر.

جدير بالذكر ان مجموعة Xiaomi 14 ستستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 3، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في 24 أكتوبر. وقد يعني ذلك أن سلسلة Xiaomi 14 هي أول من يحصل على أحدث مجموعة شرائح.

وفيما يتعلق بالمواصفات، من المرجح أن تأتي أجهزة Xiaomi 14 بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

سيحتوي هاتف Xiaomi 14 على بطارية تبلغ سعتها 4860 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 90 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.

في حين سيحتوي هاتف 14 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 120 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.

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