تكنولوجيا: موقع YouTube يختبر فواصل إعلانية أقل لمدة أطول على تطبيقاته التلفزيونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يختبر موقع YouTube نمطًا مختلفًا للإعلانات على أجهزة التلفزيون الذكية، بالإضافة إلى تطبيقاته على الأجهزة المتصلة مثل Apple TV وأجهزة الألعاب.

فتقوم المنصة بتجربة وجود فواصل إعلانية أطول ولكن عدد أقل منها على تلك الأجهزة، والتي تشير إليها باسم تجارب التلفاز المتصل أو CTV.

تتمثل الفكرة في عرض الإعلانات بطريقة تتوافق بشكل أفضل مع كل نظام أساسي تشاهد فيه YouTube. على الأجهزة المحمولة، قد تميل أكثر إلى مشاهدة محتوى مثل فيديوهات Shorts في أجزاء صغيرة، لذا قد تكون الفواصل الإعلانية الأقصر والسريعة أكثر منطقية.

ومع ذلك، يشير موقع YouTube إلى أن ما يقرب من ثلثي وقت مشاهدة CTV في الولايات المتحدة يستمر لمدة 21 دقيقة على الأقل، أي ما يقرب من طول حلقة المسرحية الهزلية على البث التلفزيوني.

تستشهد الخدمة بأبحاث تشير إلى أن 79 بالمائة من المشاهدين يفضلون أن يقوم YouTube بتجميع الإعلانات معًا بدلاً من توزيعها على مدار مدة مقطع فيديو أطول.

وعلى هذا النحو، يعتقد موقع YouTube أن تقليل الاعلانات هو الحل الأمثل، وأن الحصول على فواصل إعلانية أطول وأقل هي إحدى الأفكار التي يحاول تجربتها.

يبدو الأمر مشابهًا إلى حد ما للنهج الذي تتبعه صناعة التلفزيون في المملكة المتحدة في الإعلان مقابل كيفية تعامل الشبكات الأمريكية مع الأمور.

ليس من الواضح بالضبط كيف يخطط يوتيوب لتقسيم الأمور، مثل ما إذا كان سيحتوي على استراحة مدتها أربع دقائق في الساعة بدلاً من أربع شرائح إعلانية مدتها دقيقة واحدة. ولم تذكر الخدمة أيضًا ما إذا كانت ستعرض المزيد من الإعلانات بشكل عام إذا مضت قدمًا في هذه الخطة.

بالإضافة إلى ذلك، يبحث YouTube عن طرق لتحقيق قدر أكبر من الشفافية بشأن إجمالي طول الفواصل الإعلانية بدلاً من إظهار الوقت المتبقي لكل موضع على حدة.

وكتبت رومانا باوار، مديرة إدارة منتجات YouTube Ads، أن النظام الأساسي سيختبر قريبًا تجربة إعلانية علنية على هذا المنوال. سترى كم من الوقت يتعين علينا الانتظار قبل أن نتمكن من تخطي الإعلانات المتبقية.

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