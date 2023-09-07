تكنولوجيا: ‏Sonos تكشف عن مكبر صوت Move 2 الجديد بسعر عالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى Sonos إلى ترقية تجربة الاستماع الخاصة بك وإضفاء المزيد من الوضوح على الأحداث الخاصة بك من خلال مكبر الصوت المحمول Sonos Move 2 الجديد تمامًا.

من منظور التصميم، تم تصميم Move 2 بهيكل أكثر نحافة من الاصدار السابق. فيحتوي الجهاز على اثنين من مكبرات الصوت ذات الزاوية لتوفير تجربة استريو أوسع ويمكن لهذا التكوين تحسين جودة الصوت وإنشاء صوت استماع أكثر غامرة.

كانت إحدى نقاط الضعف في Move القياسي هي عمر البطارية. ويبدو أن Sonos قد عالجت هذه المشكلة مع Move 2، والذي يوفر أداءً أفضل للبطارية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مكبر الصوت بتصنيف IP56، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار، ويمكنك استخدام الجهاز للبث عبر البلوتوث إلى زوج استريو من مكبرات الصوت Move 2 عند الاتصال بشبكة Wi-Fi أو إقران Move 2 مع الباقي لنظام Sonos الخاص بك لتضخيم الصوت الخاص بك.

من المقرر إطلاق Sonos Move 2 في نهاية شهر سبتمبر مقابل 449 دولارًا أمريكيًا بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والزيتوني.

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