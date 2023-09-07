أفضل 5 أدوات من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المحتوى

الذكاء الاصطناعي يدخل في كل المجالات الخاصة بحياتنا بسهولة، لا شيء صعب على روبوت ذكي يفكر ويعمل بنفسه بدون مشاكل، المستويات التي وصل اليها الذكاء مُبشرة انها ستساعد في تسهيل العمل في الكثير من المجالات (لا تستبدل بل تُسهل)، في هذا المقال سنتحدث عن أكثر ما يمكن ان يساعدنا نحن الكُتاب كذلك، نتحدث اليوم عن أفضل أدوات الذكاء الإصطناعي للمساعدة في كتابة المحتوى.

استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى

في البداية يجب ان تفرق بين استخدام الذكاء لكتابة المحتوى وبين استخدامه للمساعدة في الكتابة، انت ككاتب يجب ان تعتد على كتابة المحتوى بنفسك، بصمتك ككاتب مهمة، لكن ان تترك الأمر للذكاء في الكتابة بالكامل لن تخرج أفضل محتوى ممكن، لذلك تعاون مع الذكاء واجعله يساعدك في الكتابة لتخرج بأفضل محتوى ممكن، وكل الأدوات التي سنعرضها في هذا المقال ستتمكن من مساعدتك في الكتابة وانجاز مهامك فتابع معنا.

1- أداة Jasper

من الأدوات المحترفة لكتابة المحتوى، Jasper ليست الأداة التي ستستعملها في المهام البسيطة بل هي أداة للأعمال وللشركات، تمكنك الأداة من كتابة أي محتوى بجودة عالية وفي أكثر من صيغة، من الجيد في هذه الأداة تقديم اساليب مختلفة لبناء المحتوى سواء كان للمقالات او للتقارير وكذلك لوسائل التواصل الاجتماعي، استخدام هذه الأداة لكتابة أي فقرات ومن ثم التعديل عليها سيساعدك في انشاء محتوى فريد من نوعه وجيد جدًا، وكما قلنا هو للأعمال والشركات فهذه الأداة ليست مجانية، سعر الأداة للفرد هو 45 دولار شهريًا، بينما للفرق يبلغ سعرها 125 دولار شهريًا.

2- أداة Rytr

هذه الأداة أيضًا ليست أداة مجانية لكنها من الأدوات التي ستساعدك في كتابة محتوى عالي الجودة، لكنها ليست للمحتوى المتقدم المُعقد، لكنه يستطيع المساعدة في انشاء محتوى بسيط تُعدل عليه لتصل الى المستوى الذي تريد، هي أداة بسيطة تبدأ بها كتابتك ومن ثم تُعدل عليها حتى تصل الى الشكل الأمثل للمحتوى المطلوب، يمكن استعمال الأداة بشكل مجاني لكنها ضعيفة جدًا بشكل مجاني، الاشتراك الشهري 9 دولارات في الشهر للإشتراك الرخيص و29 دولار شهرية للإشتراك الأكبر

3- الـChatBots مثل Google Bard وChatGPT وBing Chat

لا يمكن ان ننسى الـChatBots بشكل عام، الذكاء الاصطناعي الموجود في هذه الروبوتات ينقل التجربة بشكل كبير، انا من الناس الذين يلجأون الى روبوتات المحادثة في أوقات كثيرة، خاصة Google Bard الذي استعمله بشكل يومي، استخدمه في بناء أفكار مقالاتي وفي تنظيم ما أكتب، واستعمله في متابعة بعض المعلومات لأزيد من معرفتي واتأكد منها، الـChatBots من الأدوات الممتازة لمساعدتك في كتابة المحتوى، يمكنك حتى استغلالهم في كتابة ما تريد ومن ثم التعديل عليهم، استعملت Bard في كتابة التقارير اثناء دراستي وكان يبدأ بتنظيم التقرير لي ومن ثم اقوم بكتابة بعض الفقرات لأعدل عليهم بعد ذلك فهو ممتاز جدًا.

4- أداة CopyAI

هذه الأداة مميزة ومجانية للإستعمال، أداة مُساعدة بشكل كبير في كتابة المحتوى باستعمال الذكاء الاصطناعي، يمكنها انشاء محتوى لأي غرض، سواء للمقالات لو للمدونات، لكنها مجانية في الأساس، يمكنك استعمالها في أي كتابة وأي غرض بسهولة، للأداة امكانية التحقق اللغوي للمحتوى المكتوب لتتأكد انه بدون أي اخطاء لغوية مع وجود مُحقق للـPlagiarism او المحتوى المنقول لتتأكد ان محتواك غير مُكرر على الإنترنت فهذه اضافات ممتازة.

5- أداة Sudowrite

أداة للمحتوى الخيالي، هل تحب الخيال العلمي؟ هذه الأداة مُخصصة لذلك، ان كنت تحب كتابة القصص والروايات فيمكن لهذه الأداة استغلال الذكاء الاصطناعي في تأليف قصص وروايات جديدة خيالية ومعقدة، يمكنها انشاء القصة ومحاورها والحبكة الخاصة بها، مع مساعدتك في بناء الشخصيات الخاصة بهذه القصة، وأيضًا في انشاء حوارات مختلفة ومتنوعة، الأداة مميزة وبها الكثير من النقاط التي تجعلها مُفضلة للعديد من الناس، لكن ليست مجانية للأسف بل تبدأ من 10 دولارات للشهر للإشتراك الخاص بالطلاب والهواة، و25 دولار شهرية للمحترفين، والإشتراك الأكبر بـ100 دولار شهريًا.

الذكاء الاصطناعي والكتابة

خصصنا المقال للمساعدة في الكتابة لا الكتابة نفسها وذلك لأن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع استبدالك انت ككاتب، اللمسة البشرية واضفاء المشاعر للكتاب والمحتوى الذي يخرج منك أمر مهم جدًا، لذلك لا يمكن استبدالك، لكن الذكاء الاصطناعي يستطيع ذرع البذرة الخاصة بالمحتوى ومساعدتك في كتابة كل ما تريد، هذه الأدوات هي بداية تساعدك في كل شيء، ولكنها ليست كل شيء.