شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين لليوم الثالث على التوالى بنسبة 0.16 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين، لليوم الثالث على التوالي، أرباحًا اليوم الخميس 7 سبتمبر، حيث سجلت أغلى عملة مشفرة مكاسب صغيرة بنسبة 0.16 % ليتم تداولها عند سعر 25,825 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 59 دولارًا.

انضمت إيثريوم إلى بيتكوين في تحقيق مكاسب اليوم الخميس، في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول ETH بسعر 1,637 دولارًا، بعد أن شهد ارتفاعًا في السعر بنسبة 0.49 %.

صرح شوبهام هدا، المدير الأول لمكتب أسواق CoinSwitch،: "أن شركة ARK Invest التابعة للمستثمر التكنولوجي الكبير Cathie Wood، تقدمت بطلب للحصول على Ethereum ETF في الولايات المتحدة في الايام الماضية، وتمثل هذه أول محاولة من نوعها في الولايات المتحدة لإدراج مثل هذا الصندوق الذي يستثمر بشكل مباشر في ثاني أكبر الأصول الرقمية من حيث القيمة السوقية"، وفقاً لموقع Gadgets 360.

سجلت أيضاً Binance Coin، وUSD Coin، وPolkadot، وLitecoin، وShiba Inu، وAvalanche، وLeo، وChainlink أرباحًا صغيرة.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.34 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل تقييم القطاع إلى 1.04 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، كانت Ripple وDogecoin وSolana وCronos وElrond وBitcoin SV من بين العملات المشفرة التي حققت خسائر.