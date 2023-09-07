تكنولوجيا: مراجعة لهاتف TECNO POVA 5 آداء قوي في الألعاب بسعر جيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الإصدار المحدود من هاتف Tecno POVA 5 Free Fire للمنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب بتصميم مميز بآداء قوي مع مستوى تسعير جيد.

تتنافس بعض العلامات التجارية لدفع الإصدارات المميزة من الهواتف المخصصة للألعاب ومن بينها هواتف شركة Asus، وشاومي Black Shark، وهواتف لينوفو Legion وغيرها من العلامات التجارية، إلا أن Tecno تنافس بإصداراتها التي تجمع بين الآداء مع مستوى تسعير جيد.

ونسلط الضوء في السطور القادمة على الإصدار المحدود Tecno POVA 5 Free Fire بشكل خاص، حيث نستعرض مميزات وعيوب هذا الإصدار.

مواصفات Tecno POVA 5 Free Fire

معالج Helio G99

شاشة بحجم 6.78 إنش ومعدل تحديث 120Hz وجودة عرض FHD+

بطارية بقدرة 6000 mAh تقنية الشحن السريع بقدرة 45W

كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الإصطناعي

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل

ذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت

واجهة HiOS ونظام تشغيل Android 13

أبعاد 168.61 في 76.61 في 9.00مم

مستشعر G، ومستشعر للبصمة، ومستشعر للإضاءة المحيطة ومستشعر للمسافة

بوصلة إلكترونية، وجيرسكوب، وتقنية NFC.

التصميم والشاشة

يتميز Tecno POVA 5 Free Fire بتصميم أنيق وعصري مستوحى من رسوم الأنمي الكلاسيكية mecha، كما يتوفر الهاتف بثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والذهبي، وأيضاً اللون الأزرق.

ويأتي النموذج المميز باللون الذهبي بتصميم أنيق، بينما يبرز اللون الأزرق تصميم الهاتف بشكل أفضل، ويضم الهاتف شاشة بحجم 6.78 إنش ودقة عرض 1080 في 2460 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، لذا يقدم الهاتف عرض واضح ومشرق في الشاشة.

كما تتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية إلا أن هذا الثقب لا يؤثر على العرض في الشاشة أو تشغيل الألعاب.

الآداء

يضم هاتف Tecno POVA 5 رقاقة معالج Helio G99 التي تدعم آداء إنسيابي وسلس للإطارات عند تشغيل الألعاب.

وفي التجربة العملية لتشغيل الألعاب في هذا الإصدار بدءاً من الألعاب التقليدية مثل “Candy Crush” وصولاً إلى الألعاب التي تحتاج إلى آداء مكثف مثل “Honkai Star Rail” قدم الهاتف آداء جيد في تشغيل الألعاب، إلا أنه يعمل على تشغيل الألعاب المكثفة بإعدادات محدودة.

كما ينطلق الهاتف بواجهة HiOS 13 مع ميزة Always-On في الشاشة التي تدعم المستخدم في إستكشاف واجهة الهاتف بآداء سريع، وتجربة مرئية واضحة.

وتقدم الشاشة نظام ذكي لإنتاج الألوان مع مؤثرات ديناميكية، وتصميم أنيق لواجهة الشاشة ويدعم التخصيص، مع دعم المستخدم بمعلومات عن الطقس، وأهم الأحداث في التقويم وغيرها.

أيضاً يتوفر للمستخدم عدد من الأدوات للتخصيص، مع متجر للثيمات، وأيضاً نمط مظلم لدعم المستخدم في العرض الليلي أو الإضاءة المنخفضة.

كما يتاح للمستخدم تعزيز آداء الذاكرة من خلال تطبيق “Phone Master”، أيضاً يتوفر للمستخدم متجر خاص للتطبيقات يعرف ب”Palm Store”، مع متصفح مخصص، وتطبيق يقدم إختصار لمختلف الألعاب والتطبيقات التي لن يحتاج معها المستخدم لتثبيت الألعاب والتطبيقات في البداية للتجربة، أيضاً إلى جانب تطبيقات Tecno تتوفر أيضاً خدمات جوجل.

كاميرة Tecno POVA 5

تدعم Tecno هذا الإصدار بإعدادات جيدة لكاميرة هاتف منخفض التكلفة، حيث تأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وتدعم تقنية الذكاء الإصطناعي لإدراك عدد من الموضوعات المختلفة عند التصوير لإنتاج صور بسطوع ووضوح أكبر.

أيضاً إلى جانب إعدادات الكاميرة يتضمن الهاتف عدد من المميزات المدمجة في البرمجيات، والتي تشمل فلاتر تجميلية.

كما تدعم الكاميرة التصوير في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أعلى بفضل تقنية “Super Night Mode 3.0″، وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على إكتشاف الضوء في المشهد.

وتتضمن أيضاً الكاميرة خوارزمية تعمل تحسين السطوع في الصور لتكون بألوان واضحة وأقرب للطبيعة، حتى في حالة التصوير في الإضاءة المنخفضة.

ويضم Tecno POVA 5 كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا ميجا بيكسل والتي تأتي بعدد من المميزات أيضاً لتصوير السيلفي تشمل ضبط تجميلي وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، وتقنية ذكية للتجميل، وميزة تنعيم الجلد، وضبط نغمة لون البشرة، وميزة النحث ثلاثي الأبعاد للوجه والأنف، وضبط شكل العين، لذا ستقدم الكاميرة الأمامية تجربة مذهلة لتصوير السيلفي، كما يتاح للمستخدم تجربة لقطات بتقنية الواقع المعزز مع ملصقات وإيموجي.

هاتف Tecno POVA 5 لدعم مدوني الفيديو

https://x.com/utechcom/status/1699794265772364146?s=52&t=oTea5t_qxlBBCl-75t177g

تأتي كاميرة السيلفي في هاتف TECNO POVA 5 المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم في إلتقاط صور واضحة وبتفاصيل أكثر دقة.

كما يدعم الهاتف ميزة العرض المزدوج للفيديو، وهي ميزة رائعة في دعم مدوني الفيديو لتسجيل أو بث محتوى الفيديو بتجربة أفضل.

أيضاً سيتاح لمدوني الفيديو تعديل مظهر السماء بنقرة واحدة من خلال ميزة “Sky Shop”، كما تتوفر ميزة التجميل لصور “Portrait” مع نمط HDR لصور فائقة الوضوح.

وتتكامل تجربة مدوني الفيديو بتسجيل صوتيات بأعلى جودة، حيث تتميز واجهة HiOS 13 بدعم صوت محيطي بأعلى دقة عند 96 كيلو هرتز/24 بت بإتجاهات وطبقات متعددة للصوتيات.

كما تتميز التجربة الصوتية بآداء قوي وتفاصيل دقيقة، مع bass أكثر حيوية، لدعم المستخدم بتجربة تسجيل صوتيات تحاكي الإستديو أو العروض الحية.

وتتضمن الواجهة أيضاً مشغل Visha Player الذي يدعم المستخدم بآداء سلس وسريع في سحب وإفلات الملفات والوسائط وأيضاً الفيديو بإستجابة سريعة.

البطارية

تدعم Tecno هاتف Tecno بقدرة بطارية 6000 mAh والتي يمكن أن تقدم عمر شحن جيد على مدار اليوم، حتى مع تشغيل الألعاب.

أيضاً يأتي الهاتف بآداء سريع في الشحن بقدرة 45W، حيث يمكن شحن البطارية بشكل كامل خلال ساعة واحدة، كما يمكنك إستخدام الهاتف للعمل بمهام الباور بنك عند الضرورة لدعم ميزة الشحن العكسي، ويدعم عملية الشحن تقنية الطلاء “STS” التي تعزز معايير الحماية عند الشحن.

مميزات خاصة في Free Fire

تقدم الشركة الإصدار الخاص Tecno POVA 5 Free Fire بالتعاون مع شركة Garena المطورة للعبة “Free Fire” الشهيرة، ويأتي الهاتف في صندوق مخصص بثيم شخصية “Kelly” في اللعبة، كما يأتي الهاتف بحافظة شفافة مع مجموعة من الملصقات المميزة بثيم Kelly لتخصيص الهاتف.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بمجموعة من الخلفيات، والنغمات، ورموز التطبيقات المطورة خصيصاً لهذا الإصدار، كما يمكن للمستخدم أن يتمتع بتجربة صوتية مذهلة مع اثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو، والتي تدعم أيضاً تقنيات DTS وSony Hi-Res.

الخاتمة

يعد هاتف Tecno POVA 5 Free Fire إصدار رائع في إصدار مخصص للألعاب بمستوى تسعير معقول، كما يضم الهاتف بطارية تدعم المستخدم بعمر شحن لفترات طويلة مع تشغيل الألعاب، أيضاً تعد ثيمات وأدوات لعبة “Free Fire” مميزات إضافية في هذا الإصدار لعاشقي اللعبة.

0.00 طور هاتف Tecno POVA 5 لدعم المستخدمين من اللاعبين بآداء قوي في الألعاب مع عمر طويل للبطارية ومستوى تسعير جيد 9.0/10 الإيجابيات آداء قوي في الألعاب

عمر طويل للبطارية وشحن سريع

تصميم أنيق

سعر جيد السلبيات آداء متوسط للكاميرة في الإضاءة المنخفضة

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