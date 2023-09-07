شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون: هذا الصيف هو الأكثر سخونة.. والأمم المتحدة: انهيار المناخ بدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خدمة كوبرنيكوس للمناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن صيف 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، فكانت درجات الحرارة العالمية هذا الصيف أعلى بمقدار 1.18 درجة فهرنهايت (0.66 درجة مئوية) من المتوسط، لتصل إلى متوسط عالمي قدره 62.18 درجة فهرنهايت (16.77 درجة مئوية)، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1940.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلنت كوبرنيكوس أيضًا أن الشهر الماضي كان أدفأ شهر أغسطس على الإطلاق على مستوى العالم، وأكثر دفئًا من جميع الأشهر الأخرى باستثناء يوليو 2023.

وشهد هذا الصيف أحداثًا مناخية متطرفة مثل موجات الحر في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وحرائق الغابات في كندا واليونان.

ويشير الخبراء إلى انبعاثات الغازات الدفيئة باعتبارها السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي والمحيطات على حد سواء، ويحثون القادة على الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.

تعتمد قراءات درجة الحرارة التي تقدمها خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) على مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات، بدءًا من محطات الأرصاد الجوية وحتى بالونات الطقس والأقمار الصناعية.

وقال كارلو بونتيمبو، مدير C3S: "ما نلاحظه، ليس فقط الظواهر المتطرفة الجديدة، ولكن استمرار هذه الظروف القياسية، وتأثيراتها على كل من الناس والكوكب، هي نتيجة واضحة لارتفاع درجة حرارة النظام المناخي".

وفي تحذير خطير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "انهيار المناخ قد بدأ".

ووفقًا لبيانات CS3 الجديدة، كانت فترة الصيف، التي تم تعريفها بأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، هي الأكثر دفئًا على الإطلاق على مستوى العالم هذا العام "بهامش كبير".

وكان عام 2019 ثاني أكثر الصيف حرارة على مستوى العالم، لكن متوسط قراءة درجة الحرارة لهذه الفترة كان 61.66 درجة فهرنهايت (16.48 درجة مئوية)، أقل من هذا الصيف 62.18 درجة فهرنهايت (16.77 درجة مئوية)، وباستثناء عام واحد (1998)، كانت فصول الصيف العشرة الأكثر حرارة المسجلة على مستوى العالم في العقد الماضي.

كشفت CS3 أيضًا أن أغسطس 2023 كان أكثر أغسطس دفئًا على الإطلاق على مستوى العالم بمتوسط درجة حرارة عالمية بلغت 62.27 درجة فهرنهايت (16.82 درجة مئوية).

وهذا الرقم أكثر دفئًا بمقدار 1.27 درجة فهرنهايت (0.71 درجة مئوية) من متوسط الفترة 1991-2020 لشهر أغسطس، و0.55 درجة فهرنهايت (0.31 درجة مئوية) أكثر دفئًا من شهر أغسطس السابق الأكثر دفئًا في عام 2016، علاوة على ذلك، كان شهر أغسطس 2023 أكثر دفئًا من أي شهر آخر مسجل باستثناء الشهر الذي سبقه.

تم تأكيد شهر يوليو 2023 مؤخرًا بواسطة CS3 باعتباره الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 62.51 درجة فهرنهايت (16.95 درجة مئوية).

ولعل المقياس الرئيسي لـ CS3 لقياس مدى سخونة الجو هو درجة حرارة الهواء، ولكنه يتتبع أيضًا درجات حرارة محيطات العالم، وينظر إلى درجة حرارة سطح البحر، مدى سخونة الماء بالقرب من سطح المحيط.