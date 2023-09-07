تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتف Mate 60 Pro Plus بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعر 1200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Mate 60، ولقد أوضحت أحدث التسريبات خطط العملاق الصيني لدعم Mate 60 Pro Plus بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، على أن يتوفر الهاتف بسعر 1231 دولار تقريباً.

أطلقت هواوي مؤخراً إصداراتها الجديدة من سلسلة Mate 60 والتي تضم الإصدار الرئيسي مع Mate 60 Pro، والآن تستعد العملاق الصيني لضم إصدار جديد بعنوان Mate 60 Pro Plus.

ولقد أوضحت أحدث التفاصيل أن إصدار Mate 60 Pro Plus يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يأتي هاتف Mate 60 Pro Plus بأفضل مواصفات، على أن يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

كما تشير التسريبات إلى أن هواوي لن تقدم إصدار “Porsche” هذا العام، إلا أن الشركة تخطط لإطلاق إصدار “RS Ultimate” بتكلفة إضافية، وتصميم فريد.

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