تكنولوجيا: كاميرة GoPro Hero 12 Black تنطلق بعمر شحن مضاعف للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت GoPro اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من كاميرات الأكشن GoPro Hero 12 Black التي تأتي بعمر شحن مضاعف للبطارية، ودعم تسجيل الصوتيات عبر البلوتوث.

تنطلق كاميرة الأكشن الجديدة Hero 12 Black بمجموعة من التحسينات عن إصدار الشركة السابق، حيث يدعم الإصدار الجديد عمر شحن يصل إلى 70 دقيقة في نمط تسجيل بدقة 5.3K عند 60 إطار لكل ثانية، وهو عمر شحن أكبر من إصدار الشركة السابق التي تدعم عمر شحن 35 دقيقة فقط.

وتضم الكاميرة نفس السعة للبطارية المميزة للإصدار السابق 1720 mAh، إلا أن GoPro إستطاعت تعزيز عمر الشحن بالتحسينات المقدمة في هذا الإصدار.

من جانب أخر عند التصوير بدقة 5.3K عند 30 إطار لكل ثانية تدعم الكاميرة عمر شحن يصل إلى 1.5 ساعة، ومع دقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية يصل عمر الشحن إلى 2.5 ساعة.

كما تدعم الكاميرة تقنية البلوتوث، لذا سيتاح للمستخدم تسجيل الصوتيات عبر البلوتوث في الوقت الفعلي لتسجيل الفيديو، عبر سماعات البلوتوث، أو سماعات الرأس.

أيضاً تدعم الكاميرة Max Lens Mod 2.0، وتتيح تسجيل فيديو بزاوية 156 درجة في المشهد عند التسجيل، و177 درجة عند تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

وتأتي كاميرة Hero 12 Black بميزة دعم تقنية HDR في تسجيل الفيديو أو إلتقاط الصور الثابتة، على أن تدعم الكاميرة إلتقاط صور ثابتة بدقة 27 ميجا بيكسل وبدقة 24.7 ميجا بيكسل.

كما تدعم GoPro Hero 12 Black مقاومة الماء عند عمق 10 أمتار، وتأتي بتقنية HyperSmooth 6.0 + AutoBoost للقطات فائقة الإتساع، مع ميزة تثبيت الفيديو.

ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة للطلب المسبق اليوم عبر موقع الشركة الرسمي GoPro.com بسعر 450 دولار تقريباً.

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