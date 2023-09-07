شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" تغير طريقة مشاهدة الإعلانات لغير المشتركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة يوتيوب حاليا على تغيير الطريقة التي يشاهد بها غير المشتركين الإعلانات، وسيبدأ اختبار تجربة الإعلان هذه قريبًا، وكذلك ستضع الشركة مؤقتًا في مكان بارز على الشاشة وستخبر المستخدمين بمقدار الوقت المتبقي قبل أن يتمكنوا من تخطي الإعلان.

وقالت الشركة إنها ستكون "طريقة أسهل لمساعدة المشاهدين على قياس طول الفاصل الإعلاني في المقدمة والوسط" لأنها ستمنح المشاهدين رؤية أفضل لطول الفواصل الإعلانية.

لذلك بدلاً من الشارة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من مقطع الفيديو والتي تعرض عدد الإعلانات ومدة الإعلان الحالي، قد يكون هناك عداد تخطي أصفر في الزاوية اليمنى السفلية يوضح مدة الإعلان المتبقية.

"تم بناء هذه التجارب على ردود الفعل في الوقت الفعلي من آلاف المشاهدين في عشرات الأسواق، وتمثل فصلًا آخر في ثورة البث المباشر.

وأضاف باوار: "كما هو الحال مع جميع جهود المنتج، فإننا نواصل التحقق من مشاركة المستخدم والتكرار".

وفي الوقت نفسه، إذا كنت لا ترغب في رؤية إعلان أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب، فيمكنك شراء اشتراك حيث تشير بعض تقارير أن الشركة تقدم أيضًا نوافذ منبثقة تخبر المستخدمين بأن أدوات حظر الإعلانات غير مسموح بها على النظام الأساسي.

وكانت يوتيوب قد أعلنت في وقت سابق أنها تقوم بتجربة جديدة لعرض فواصل إعلانية أقل ولكن أطول، تقلل من متوسط الانقطاعات للمشاهدين، وذلك لإنشاء تجربة مشاهدة أكثر سلاسة على الشاشة، حيث يقدم يوتيوب إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية وتجارب الإيقاف المؤقت، كذلك تقديم آلية إرسال إلى الهاتف للسماح للأشخاص بالتفاعل مع الإعلانات على جهاز ثانوي.

وقالت رومانا باوار، مديرة إدارة المنتجات في YouTube Ads، إن الشركة تقوم بتقييم خيارات جديدة تقلل من متوسط ​​الانقطاعات للمشاهدين، عبر تجربة عرض فواصل إعلانية أقل ولكن أطول لإنشاء تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

ويرجع التغير لنتائج استطلاع وجدت فيه منصة البث أن المشاهدين يتوقعون تجربة إعلانية مختلفة اعتمادًا على المحتوى الذي يشاهدونه.

قال باوار: "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الطويل على شاشات التلفزيون، فإن 79% من المشاهدين يفضلون إعلانات الفيديو التي يتم تجميعها معًا بدلاً من توزيعها عبر الفيديو".