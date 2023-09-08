شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمليات احتيال تستغل حالة الترقب لطرح آيفون 15.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي عن مجموعة من عمليات الاحتيال التي تستغل حالة الترقب المحيطة بطرح هاتف "آيفون 15" من شركة "أبل"، تشمل هذه العمليات على خطط احتيالية مختلفة، وتفرض مخاطر على المستهلكين، بما في ذلك احتمال تسرب البيانات والتعرض لخسائر مالية.

وفي إحدى الخدع، يعلن المحتالون عن فرصة مغرية لشراء "آيفون 15" قبل إطلاقه رسمياً وتستغل هذه الحيلة هوس المستخدمين ليكونوا من أوائل مالكي أحدث أجهزة "أبل".

وفي العادة، تشمل الخدعة على خطوات، حيث يزعم المحتالون في بادئ الأمر أنهم قادرون على توفير أجهزة "أبل" قبل طرحها رسمياً، ويقدمون وعوداً بتوفيرها للمستخدمين بسعر جذاب في الغالب.

وحتى يحظى الضحايا بعملية شراء "حصرية"، يُطلب منهم تسديد دفعة مقدمة أو الكشف عن معلوماتهم المالية، بما في ذلك تفاصيل الهوية الشخصية، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف. وبعد دفع المبلغ المطلوب بالفعل، يختفي المحتالون ولا يحصل الضحايا على الهواتف التي وعدوا بها ويخسرون أموالهم.

وإضافة إلى المخاطر المالية، تثير عملية الاحتيال أيضاً مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية، حيث قد يتم بيع البيانات المسروقة في سوق الإنترنت المظلمة.

وهناك عملية احتيال أخرى تعرض على المشاركين فرصة الفوز بجهاز "آيفون 15" الجديد، لكنها تشترط عليهم دفع رسوم رمزية مقدماً.

وتعتمد الخطوات التي تقوم عليها هذه الحيلة على إغراء الحصول على هاتف "آيفون 15" مجاناً، خاصة وأنها تكون مقترنة مع توقعاتهم للطرح الوشيك للجهاز. وحتى يتأهل الضحايا للدخول في هذه الحملة، يُطلب منهم دفع رسوم رمزية يبررونها لتغطية تكاليف "معالجة أو تسجيل الطلب". وبعد الدفع، لا يحصل المشاركون على أي شيء في المقابل. في حين يبقى هاتف "آيفون" الموعود بعيد المنال، ويتكبدون خسائر مالية.

ولتفادي الوقوع في هذه الخدع، يوصي الخبراء باتباع الإجراءات التالية:

التحقق من المصدر: تأكد من التعامل مع الشركات المعتمدة وذات السمعة الموثقة، وخاصة عمليات الشراء قبل الطرح.

تجنب تسديد الدفعات المقدمة: يجب عليك توخي الحذر من العروض التي يطلب مروجوها تسديد دفعات مقدمة مقابل الهدايا أو المنتجات قبل طرحها.

استخدام القنوات الرسمية: ينصح بالاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة "أبل" أو شركات التجزئة المعتمدة لبيع الأجهزة الأصلية.

التحقق من تعليقات العملاء: قبل إجراء أي عملية شراء عبر الإنترنت، ننصحك بالبحث عن الشركة، والاطلاع على تعليقات العملاء.

تمكين المصادقة الثنائية (2FA): احرص على حماية حساباتك عبر الإنترنت، وخاصة تلك المرتبطة بطرق الدفع، من خلال تقنيات المصادقة الثنائية.

استخدام الحلول الأمنية: استخدم أحد الحلول الأمنية الآلية.

الإطلاع الدائم: ينصح المستخدمون بالبقاء على اطلاع دائم ومتابعة ورصد عمليات الاحتيال الشائعة، والتعرف على أفضل ممارسات الأمن السيبراني.