شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يختبر ألعابًا صغيرة الحجم على سطح المكتب والهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق موقع YouTube منصة داخل التطبيق للألعاب صغيرة الحجم، مما يضيف إلى الطرق التي يمكنك من خلالها التفاعل مع المحتوى الموجود على خدمة الفيديو الشهيرة، وللأسف هذه ليست تجربة ألعاب سحابية كاملة ولكن ستكون مثل Miniclip الذى يعيش داخل موقع الفيديو الاجتماعى.

هذا عرض تجريبي وعلى هذا النحو فهو متاح فقط للمشاركين المختارين أو مختبري النسخة التجريبية، كيف تعرف إذا تم اختيارك؟ افتح موقع YouTube وابحث عن علامة التبويب "العناصر القابلة للتشغيل" بجانب المحتوى الموجود في خلاصة الصفحة الرئيسية ، وبالنسبة للقلة المحظوظة، تعمل الألعاب على كل من موقع ويب سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

ولا توجد قائمة بالعناوين المنشورة في هذا الوقت، ولكن 9to5Google أكد أن هناك لعبة تسمى Stack Bounce متاحة والتي تتضمن تحطيم الكرة عبر الحلقات عبر نقرات في التوقيت المناسب، و إذا كان العنوان يبدو مألوفًا، فذلك لأن Stack Bounce معروض بالفعل على خدمة Google GameSnacks.

كما أن تحريك كرة ثلاثية الأبعاد بعيد كل البعد عن أنواع الألعاب التي كان Google Stadia يقدمها عند إغلاقه، على الرغم من أن الشركة تشير إلى أن النظام سيحفظ تقدم اللعبة، والذي يمكن الوصول إليه عبر علامة التبويب "السجل".

يمكن أن تكون هناك تجارب أكثر تعقيدًا في المستقبل، حيث لا يوجد الكثير من التقدم الذي يمكن إنقاذه عند تحريك الكرة المرتدة عبر الحلقات، وفي الوقت الحالى يعد بمثابة مستودع للألعاب الصغيرة.

يوتيوب ليست خدمة بث الفيديو الوحيدة التي تغمس أصابعها في الألعاب السحابية ولكن حققت Netflix دفعة كبيرة جدًا في هذا المجال في العامين الماضيين، وقامت مؤخرًا توسيع الخدمات لاختيار أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، حتى تيك توك يقوم بتجربة ألعاب بسيطة داخل التطبيق،بالإضافة إلى مسابقات التوافه الحية مع جوائز نقدية، و بدأت خدمة البث السحابي Stadia من Google في الظهور في شهر يناير.