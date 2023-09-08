شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 من عمالقة التكنولوجيا تواجه قواعد منافسة صارمة من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المشرعون بالاتحاد الأوروبى، أن شركات Alphabet وAmazon وApple وByteDance، وMeta، وMicrosoft، ستواجه قواعد جديدة، وأمامهم 6 أشهر للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، الذي يهدف إلى تحسين المنافسة في قطاع التكنولوجيا.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال تيري بريتون، مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي: "مع تصنيف اليوم، فإننا أخيرًا نكبح القوة الاقتصادية لـ 6 من عمالقة التكنولوجيا، مما يتيح المزيد من الخيارات للمستهلكين ويخلق فرصًا جديدة لشركات التكنولوجيا المبتكرة الأصغر حجمًا".

تتضمن قواعد DMA حظرًا على منع المستهلكين من الارتباط بالأعمال التجارية خارج المنصات، مثل النزاع بين Apple و"Fortnite" الذي أدى إلى طرد الأخيرة من متجر التطبيقات بعد تشجيع المستخدمين على الدفع على نظامها الخاص.

سيلزم القانون أيضًا المنصات بالسماح لمستخدمي الأعمال بالوصول إلى البيانات التي ينتجونها باستخدام خدماتهم.

وقالت ميراندا كول، شريكة مكافحة الاحتكار والمنافسة في نورتون روز فولبرايت: "هويات هذه الشركات ليست مفاجئة، لكن الأمر الآن على وشك أن يصبح مثيراً للاهتمام فيما يتعلق بمن يستأنف على التصنيفات".

فيما قال متحدث باسم TikTok، في بيان تمت مشاركته مع Insider، "نحن ندعم هدف DMA المتمثل في إنشاء ساحة تنافسية في أوروبا ولكننا نختلف بشكل أساسي مع هذا القرار".

كما قال المدير القانوني لشركة جوجل: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية وأصحاب المصلحة الآخرين، هدفنا هو إجراء تغييرات تلبي المتطلبات الجديدة مع حماية تجربة المستخدم وتوفير منتجات مفيدة ومبتكرة وآمنة للمستخدمين".