شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى طريقة استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة على الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يقوم مستخدمو الهواتف الذكية بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على أجهزتهم، مما يمكنهم من مشاركة هذه اللحظات بسهولة مع الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك، عندما تصبح مساحة تخزين الجهاز محدودة، قد يجد المستخدمون أنه من الضروري حذف بعض بياناتهم.

هناك حالات يتم فيها حذف الصور ومقاطع الفيديو عن طريق الخطأ من معرض Android، لكن في مثل هذه الحالات، يكون لدى المستخدمين خيار استرداد العناصر المحذوفة خلال إطار زمني محدد.





استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة على الأندرويد

يحتوي تطبيق المعرض للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android على مجلد محدد يحتوي على جميع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا.

يقوم المجلد بتخزين العناصر المحذوفة لمدة 30 يومًا القادمة وبعد ذلك يتم حذفها نهائيًا، وبمجرد حذفها نهائيًا، لا يمكن استعادتها على جهازك مرة أخرى.

إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على استعادة الصور ومقاطع الفيديو قبل أن تكتمل 30 يومًا في المجلد المحذوف في تطبيق المعرض الخاص بك.





الطريقة الأولى: استعادة الصور المحذوفة من معرض أندرويد

افتح تطبيق المعرض على جهاز أندرويد الخاص بك.

قم بالتمرير إلى الأسفل وانتقل إلى علامة التبويب "العناصر المحذوفة مؤخرًا".

حدد الصور التي تريد استعادتها واضغط على زر الاستعادة.





الطريقة الثانية: استعادة الصور المحذوفة من صور جوجلإذا كنت تستخدم تطبيق صور Google للتخزين السحابي لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، فإنه يسمح لك أيضًا باستعادة العناصر المحذوفة على هاتفك الذكي.

يحتفظ تطبيق صور جوجل بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا في مجلد سلة المهملات ويحذفها للأبد بعد 60 يومًا.

إليك كيفية استعادة الصور المحذوفة على أندرويد باستخدام تطبيق صور جوجل.

افتح تطبيق صور جوجل على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة" واضغط على خيار سلة المهملات أو سلة المهملات.

حدد العناصر المحذوفة التي تريد استعادتها على جهازك.

اضغط على زر الاستعادة المتوفر في أسفل الشاشة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتم استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا بنجاح على جهاز Android الخاص بك، ولن تتم إزالتها من معرض هاتفك مرة أخرى إلا إذا اخترت حذفها عمدًا.

كذلك ضع في اعتبارك أنه من الضروري التصرف بسرعة واستعادة العناصر المحذوفة خلال الإطار الزمني المحدد لتجنب الخسارة الدائمة.