شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مئات المشاهدات.. تعرف على أبرز أماكن رصد الأطباق الطائرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر حكومة الولايات المتحدة بالسرية عندما يتعلق الأمر بمشاركة ما تعرفه عن الحياة خارج كوكب الأرض، ولكن في محاولة لتحقيق الشفافية، أصدرت وزارة الدفاع وثيقة جديدة تكشف عن "أبرز الأماكن التي تم رصد أطباق طائرة في العالم".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتضمن الوثيقة خريطة تكشف الأماكن التي تم فيها تسجيل معظم مشاهدات الأجسام المجهولة، بناءً على التقارير بين عامي 1996 و2023.

وتأتي الخريطة بعد وقت قصير من اعتراف وزير الدفاع الأمريكى بأنه تم رصد مئات الأشياء الغامضة في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور شون كيركباتريك، مدير مكتب حل الشذوذات في جميع المجالات (AARO) التابع للبنتاجون: "إننا نرى هذه الأجرام السماوية المعدنية في جميع أنحاء العالم، ونرى أنها تقوم بمناورات واضحة مثيرة للاهتمام للغاية".

وتكشف الخريطة عن ناجازاكي وهيروشيما في اليابان، والسواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة بما في ذلك كاليفورنيا، بالإضافة إلى أجزاء من الشرق الأوسط، كلها نقاط لمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة.

وتم الكشف عن أن اليابان ومنطقة من الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا،هي نقاط للأطباق الطائرة قد يفاجئ المتحمسين الذين يربطون عادةً مشاهداتها بالولايات المتحدة.

تحدد الخريطة منطقة في جنوب غرب البلاد، تغطي مدينتي ناجازاكي وهيروشيما، اللتين كانتا هدفين مشهورين للضربات النووية الأمريكية في عام 1945.

ولعل إحدى النقاط البارزة الأخرى في اليابان هي مجتمع إينوماتشي الصغير في محافظة فوكوشيما، والذي يشار إليه باسم "مدينة الأجسام الطائرة المجهولة"، حيث تم تزيين المكان بزخارف ذات طابع خارج كوكب الأرض في محاولة لجذب المعجبين والترويج لنفسها على أنها "موطن للكائنات الفضائية".

وهي أيضًا قاعدة لمعهد أبحاث يسمى International UFO Lab، الذي تم افتتاحه في عام 2021 ويرأسه تاكيهارو ميكامي، المتحمس للكائنات الفضائية.

أصدر مختبر الأجسام الطائرة المجهولة الدولي ست صور لـ "أجسام غريبة محتملة"، حسبما ذكرت صحيفة جابان تايمز، تم التقاطها في كوبي وفوكوشيما من بين مناطق أخرى.

وقد تم تضييق نطاقها من إجمالي 494 تقريرًا تلقته من أشخاص في اليابان وخارجها في عام واحد، على الرغم من أن معظمها بدا وكأنه طائرات بدون طيار أو طيور أو مجرد انعكاسات.

تظهر خريطة الحكومة الأمريكية في وثيقة مكونة من خمس صفحات تسمى "اتجاهات الإبلاغ عن أجسام مجهولة"، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني الجديد لمكتب حل الحالات الشاذة لجميع المجالات (AARO)، وهو قسم مخصص للأجسام الطائرة المجهولة تم تشكيله في يوليو من العام الماضي.

سيزود موقع الويب الجمهور بمعلومات حول AARO و"جهودها لفهم وحل الظواهر الشاذة غير المحددة".

ويقول: "سيوفر موقع الويب هذا معلومات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، حول حالات الأجسام المجهولة التي تم حلها حيث تم رفع السرية عنها والموافقة على نشرها للعامة".

وقد يعكس الكشف عن الموقع الجهود المتزايدة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة لتكون أقل سرية بشأن نشاط الأجسام الطائرة المجهولة.