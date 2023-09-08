شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح رسميا ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية داخل ثريدز فى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت ميتا تحديثا جديدا لتطبيق Threads ، والذى يوفر ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية، وأصبحت متاحة فى الولايات المتحدة إلى جانب العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الهند وكندا والمكسيك والمملكة المتحدة، وكانت هذه الميزة إحدى الأدوات الأكثر طلبًا منذ إطلاق المنصة فى يوليو.

وظهر البحث بالكلمات الرئيسية الأسبوع الماضي كإصدار تجريبي فى نيوزيلندا وأستراليا، ويبدو أن الإصدار التجريبي كان ناجحًا نظرًا لإعلان اليوم.

ويعد البحث عن الكلمات الرئيسية، والمعروف باسم علامات التصنيف أو البحث النصي، أمرًا حيويًا للتواصل مع المجتمعات ومتابعة الأحداث في الوقت الفعلي، ومن الغريب أن Threads هو أول منافس رئيسي لـ Twitter/X يدمج هذه الميزة، مما قد يسبب المزيد من المشاكل لموقع التواصل الاجتماعي المحاصر الخاص بـ Elon Musk.

وأخبر أحد ممثلي Meta موقع Engadget أن البحث عن الكلمات الرئيسية يتم دمجه في كل من تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيق الويب الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لذلك سيكون لديك خيار البحث عن معجبي Star Trek أو أي شيء تحبه، وقالت الشركة إنها تعمل على جلب وظيفة البحث إلى لغات وبلدان أخرى في المستقبل القريب، و قبل هذا التحديث كان بإمكانك فقط استخدام البحث للبحث عن حسابات Threads النشطة.